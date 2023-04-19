بينهم حميدتي.. قطع الاتصالات عن قادة الدعم السريع بالسودان

في ظل القتال على الأرض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أفادت صحيفة "السوداني"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مسؤولة بأن السلطات الأمنية في الخرطوم قطعت الاتصالات عن الهواتف المحمولة لقيادات قوات الدعم السريع، مساء أمس، بمن فيهم قائدها محمد حمدان دقلو.
"نطالب طرفي الصراع بوقف الحرب فورا وتجنيب المدنيين ويلاتها"..نقابة أطباء #السودان لـ #العربية: نقص الإمدادات الطبية وانعدام الأمن يشكلان مخاوف كبيرة #الخرطوم pic.twitter.com/XbLikXQ4pz— العربية (@AlArabiya) April 19, 2023
قطع الاتصالات عن القادة
وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية قطعت الاتصالات أيضا عن هواتف الحرس الخاص لقيادات الدعم السريع وعدد من ضباط وجنود الدعم.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستؤدي لمزيد من فقدان سيطرة قادة الدعم السريع على قواتهم، بحسب الصحيفة.
"تمدد الاشتباكات لولايات أخرى"
إلى هذا، توقعت نقابة أطباء السودان في تصريحات للعربية، تمدد الاشتباكات من الخرطوم إلى ولايات أخرى.
"وتيرة القتال ضد الدعم السريع بطيئة لمراعاة سلامة المدنيين"..الجيش السوداني: نواصل عملياتنا ضد الدعم السريع "بشكل متقدم واحترافي"— العربية (@AlArabiya) April 19, 2023
#العربية#الخرطوم pic.twitter.com/4w28bVfWS7
وحذرت النقابة من تحويل المستشفيات إلى مرتكزات عسكرية، لافتة إلى أن أصوات الرصاص في كل مكان، والكوادر الطبية لا تستطيع التحرك.
"نقص الإمدادات الطبية"
وطالبت طرفي الصراع بوقف الحرب فورا، وتجنيب المدنيين ويلاتها، مؤكدة أن نقص الإمدادات الطبية وانعدام الأمن يشكلان مخاوف كبيرة.
يأتي ذلك في ضوء الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ يوم السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 174 شخصا حتى الآن، وفقا للجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
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