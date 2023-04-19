شاهد.. الجيش السوداني يسيطر على مخزن أسلحة ضخم للدعم السريع

مع تواصل الاشتباكات بين الأطراف العسكرية في السودان لليوم الخامس على التوالي، كشف الجيش السوداني عن صور لسيطرته على مخزن أسلحة تابع لقوات الدعم السريع في مدينة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.

ويظهر في الفيديو الذي نشره الجيش السوداني، كميات كبيرة من الذخيرة الثقيلة والخفيفة والصواريخ التابعة لقوات الدعم السريع باتت في قضبته.

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جاء ذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية يوم السبت الماضي، سيطرتها على القاعدة الجوية بجبل أولياء، في ظل الاشتباكات التي تشهدها البلاد بين القوات السودانية وقوات الدعم.

ونشرت قوات الدعم السريع السودانية حينها فيديو من داخل القاعدة الجوية بجبل أولياء، الذي يحتوي على العديد من الطائرات الحربية التي تبدو معطوبة.

تبادل اتهامات وانهيار الهدنة

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء الاتهامات، بشأن انهيار الهدنة المقترحة من واشنطن. وبدأت الاشتباكات العنيفة في العاصمة بعد ساعات قليلة من دخول هدنة الـ 24 ساعة حيز التنفيذ مساء أمس الثلاثاء، فيما تبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات.

يذكر أن هذا الاقتتال الدامي بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد كان انطلق الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع حوالي 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

إلا أن مصادر مطلعة كانت أكدت للعربية/الحدث سابقا أن الطرفين بدآ بالتحشيد العسكري قبل أسابيع.