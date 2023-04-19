لم تفلح.. محاولات لتثبيت وقف النار في السودان

رغم هدنة اليوم الواحد المتفق عليها بين طرفي الصراع في السودان، فإن الاشتباكات لم تتوقف.

فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بسقوط عدد من الضحايا المدنيين خلال الساعات الماضية بسبب القصف المتبادل.

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محاولات لم تنجح!

وتابع أنها كانت ليلة أقل حدة بسبب الهدنة رغم تواصل الاشتباكات.

كما أضاف أن الاشتباكات تحولت لإطلاق رصاص متقطع بين الطرفين في العاصمة الخرطوم مع سماع دوي قصف مدفعي واستعمال لأسلحة ثقيلة.

أمام هذه التطورات، انهالت المحاولات لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، منعاً من وقوع مزيد من الضحايا.

فقد أعلن حزب الحرية والتغيير، أنه يتواصل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتثبيت الهدنة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

بدوره، أفاد حاكم إقليم درافور ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي في تغريدة على تويتر، أنه لم يتم الاتفاق على بيان موحد عقب الاجتماع مع الآلية الثلاثية.

كما حذّر في الوقت نفسه من استغلال الاجتماع للتسويق للاتفاق الإطاري.

واعتبر مناوي أن مفاوضات الاتفاق الإطاري هي السبب الرئيسي في الحرب الدائرة في السودان حالياً.

وضع صعب

يشار إلى أن الهدنة لم تنفذ وسط وضع إنساني وصحي صعب في السودان، حيث أكد مدير شركة كهرباء السودان القابضة عثمان ضو البيت، خروج سيرفرات وخودام شراء الكهرباء في الخرطوم بسبب انقطاع التيار نتيجة القصف.

وحذّر من سيناريو كارثي حال عدم صيانة الخط المغذي للخودام، خصوصا للمستشفيات، موضحا أن ذلك ينذر بكارثة.

وأشار إلى أن مهندسي النقل والتوزيع باستطاعتهم إعادة الخطوط لكنهم يحتاجون للأمن والقدرة على الحركة، مناشداً لتأمين الفرق الهندسية، كي تتمكن من القيام بالصيانة اللازمة لإعادة التيار.

أتت هذه التطورات بينما دخلت الهدنة المتفق عليها في السودان، حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة منذ مساء الثلاثاء الساعة 6 بالتوقيت المحلي - 7 بتوقيت السعودية-بعد موافقة كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك وسط تصعيد كبير وعلى وقع إطلاق النار في سماء الخرطوم.

ولا تزال الاشتباكات تتواصل لليوم الخامس على التوالي في الخرطوم، بين القوتين، مع ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 185 و1800 مصاب وفق المفوض الأممي لحقوق الإنسان.

وقد انطلقت تلك الاشتباكات الدامية أواخر الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه. لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.