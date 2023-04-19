واشنطن تدعو طرفي النزاع بالسودان لحوار فوري

دان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، العنف الذي أودى بحياة الكثيرين في السودان. وقال إن جميع الموظفين الأميركيين هناك بخير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين، إن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى وصل إلى نحو 270 جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أيام.

مادة اعلانية

"حوار فوري"

وشددت على ضرورة أن يدخل القادة العسكريون في حوار دون تأخير، لافتة إلى أن "أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان عرضت عددًا لا يحصى من الأشخاص للخطر وأدت إلى انتكاسة دعوة الشعب السوداني المشروعة إلى انتقال ديمقراطي سلمي".

"على اتصال مباشر"

كما لفتت إلى أن كبار المسؤولين الأميركيين على اتصال مباشر مع قيادة القوات المسلحة السودانية وكذلك قوات الدعم السريع.

وقالت "نواصل الضغط على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وندعو كليهما إلى ضمان التزام جميع القوات بذلك".

قوات الدعم السريع بدأت

يذكر أن السودان يشهد اقتتالا عنيفا بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد منذ الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقاً في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

إلا أن مصادر مطلعة كانت أكدت لـ"العربية/الحدث" سابقاً أن الطرفين بدآ بالتحشيد العسكري قبل أسابيع.