غوتيريش: أناشد أطراف الصراع في السودان وقف النار خلال عيد الفطر

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أطراف الصراع في السودان وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة السماح للمدنيين المحاصرين بالحصول على العلاج والإمدادات أساسية وحماية العاملين في المنظمات الأممية في السودان.

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وعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، لقاء بالفيديو مخصصا للوضع في السودان مع رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي العثماني، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والسكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (إجاد)، ووركنه جيبيهو.

وقد دعا غوتيريش إلى عقد الاجتماع بعد اتصال هاتفي مع رئيس كينيا وليام روتو، ومكالمة أجراها مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش للصحافيين، إن الاجتماع سيضم رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية والسكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومنظمات أخرى ذات صلة.

وقال المتحدث إن الأمين العام تحدث في وقت سابق اليوم مع كل من الرئيس الكيني وليام روتو ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، وسيواصل إجراء المكالمات الهاتفية اليوم في محاولة لتأمين وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة بين القوات المتقاتلة في السودان.

ويستمر ممثل الأمين العام في السودان فولكر بيرتس في التواصل مع الأطراف ومع القادة السودانيين الرئيسيين والدول الأعضاء في محاولة لتأمين وقف فوري للقتال والعمل على تأمين وقف إطلاق نار لمدة 24 ساعة، وفقا لدوجاريك.

وقال إن استمرار القتال العنيف في السودان له عواقب وخيمة على المدنيين السودانيين وموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي.

وقال المتحدث "نؤكد لأطراف الصراع أنه يتعين عليهم احترام القانون الدولي. إنهم ملزمون بحماية المدنيين وضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكذلك مبانيهم وأصولنا ويحب أن يكون بقدرة المدنيين المحاصرين تلقي المساعدة والوصول إلى الإمدادات الأساسية والإخلاء إلى مناطق أكثر أمانا حسب الحاجة".