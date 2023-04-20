فاينانشيال تايمز: البرهان وحميدتي مصممان على القتال حتى النهاية

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" Financial Times، اليوم الخميس، إن رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مصممان على القتال حتى النهاية.

مباشر من #العربية | اليوم الخامس من توترات #السودان.. تجدد الاشتباكات بين #الجيش_السوداني و #الدعم_السريع رغم الهدنة المعلنة.. و نقابة أطباء السودان تحذر: المستشفيات العاملة في الوقت الحالي مهددة بالإغلاق https://t.co/j64XRMtPyc — العربية (@AlArabiya) April 19, 2023

ونقلت الصحيفة عن البرهان قوله إن جزءا كبيرا من قوات حميدتي خرجت عن سيطرته، وأن قوات الدعم السريع مسؤولة عن أعمال نهب في الخرطوم ودارفور.

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وأضاف البرهان بالقول: "سنستأنف الانتقال إلى المسار الديمقراطي بمجرد هزيمة قوات حميدتي".

رئيس المجلس السيادي بالسودان قال إن الجيش ملتزم باستكمال العملية السياسية وفق الاتفاق الإطاري، مشيراً إلى أن "قوات الدعم السريع تحاول الاستيلاء على السلطة".

بالمقابل، نقلت الصحيفة عن حميدتي القول: "لن نتراجع عن أهدافنا وأرض المعركة ستحدد كل شيء"، مشددا على أن "البرهان ليس مستعدا للانتقال للحكم المدني".

حميدتي أضاف: "منفتحون على وقف أعمال العنف لكن البرهان لن يتوقف".

وشدد قائد قوات الدعم السريع على أن قواته "تسعى لاعتقال البرهان ومحاكمته".

كما أضاف حميدتي: "لا نعارض من حيث المبدأ دمج قوات الدعم السريع في الجيش".

هذا ومع استمرار الاقتتال، اليوم الخميس، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم السبت الماضي إلى 198 قتيلا و1207 مصابين، فيما أفاد الهلال الأحمر السوداني لـ"العربية" و"الحدث" بمواجهة صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع.

هذا وناشد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث"، ناشد الأطراف السودانية الالتزام بالقوانين الدولية، مشيرا إلى أن ما يحدث في السودان أكبر من قدرة الهيئات الصحية.