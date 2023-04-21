أكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، أن بلاده ستخرج من المعركة الحالية أكثر تماسكاً وقوة.

وقال البرهان: "سنخرج من معركتنا أكثر تماسكاً وقوة.. سنتجاوز هذه المحنة أكثر قوة بما يحافظ على أمن البلاد".

مادة اعلانية

وأضاف البرهان أن "أصوات الرصاص والدمار ما تركت مجالا لفرح يستحقه أهلنا في كل ربوع بلادنا الحبيبة". كما أعرب عن ثقته في إمكانية تجاوز المحنة بما "يمكننا من الانتقال الآمن للحكم المدني"، بحسب تعبيره.

البرهان: سنتجاوز هذه المحنة أكثر قوة بما يحافظ على أمن البلاد

#العربية pic.twitter.com/LOmewh173t — العربية (@AlArabiya) April 21, 2023

يأتي ذلك فيما قالت قوات الدعم السريع في السودان إنها وافقت على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، تبدأ في السادسة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضافت قوات الدعم في بيان: "الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم".

وكانت القوى الوطنية السودانية أعلنت مساء الخميس عن حصولها على "موافقة مبدئية من أطراف الصراع لوقف العدائيات خلال أيام العيد".

وأضافت أنها ستقدم "مبادرة شاملة تهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار واتخاذ الحوار سبيلا لحل الخلافات".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا في وقت سابق الأطراف السودانية إلى وقف إطلاق النار ثلاثة أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر للسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالخروج.