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FILE - Sudan's head of the military, Gen. Abdel-Fattah Burhan, speaks during a press conference at the General Command of the Armed Forces in Khartoum, Sudan, Tuesday, Oct. 26, 2021. Burhan said Monday, July 4, 2022 the country's military will withdraw from negotiations meant to solve the ongoing political crisis after a coup last year, allowing civil society representatives to take their place. (AP Photo/Marwan Ali, File)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان
السودان

البرهان: سنخرج من معركتنا أكثر تماسكاً وقوة

رئيس المجلس السيادي بالسودان: سنتجاوز هذه المحنة أكثر قوة بما يحافظ على أمن البلاد

العربية.نت، وكالات
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أكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، أن بلاده ستخرج من المعركة الحالية أكثر تماسكاً وقوة.

وقال البرهان: "سنخرج من معركتنا أكثر تماسكاً وقوة.. سنتجاوز هذه المحنة أكثر قوة بما يحافظ على أمن البلاد".

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وأضاف البرهان أن "أصوات الرصاص والدمار ما تركت مجالا لفرح يستحقه أهلنا في كل ربوع بلادنا الحبيبة". كما أعرب عن ثقته في إمكانية تجاوز المحنة بما "يمكننا من الانتقال الآمن للحكم المدني"، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك فيما قالت قوات الدعم السريع في السودان إنها وافقت على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، تبدأ في السادسة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضافت قوات الدعم في بيان: "الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم".

قوات الدعم السريع في السودان توافق على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة السودان السودان قوات الدعم السريع في السودان توافق على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة

وكانت القوى الوطنية السودانية أعلنت مساء الخميس عن حصولها على "موافقة مبدئية من أطراف الصراع لوقف العدائيات خلال أيام العيد".

وأضافت أنها ستقدم "مبادرة شاملة تهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار واتخاذ الحوار سبيلا لحل الخلافات".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا في وقت سابق الأطراف السودانية إلى وقف إطلاق النار ثلاثة أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر للسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالخروج.

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