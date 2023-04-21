قوات الدعم السريع في السودان توافق على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة

قالت قوات الدعم السريع في السودان إنها وافقت على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، تبدأ في السادسة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضافت قوات الدعم في بيان: "الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم".

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وكانت القوى الوطنية السودانية أعلنت مساء الخميس عن حصولها على "موافقة مبدئية من أطراف الصراع لوقف العدائيات خلال أيام العيد".

مباشر من #العربية | اليوم الخامس من توترات #السودان.. تجدد الاشتباكات بين #الجيش_السوداني و #الدعم_السريع رغم الهدنة المعلنة.. و نقابة أطباء السودان تحذر: المستشفيات العاملة في الوقت الحالي مهددة بالإغلاق https://t.co/j64XRMtPyc — العربية (@AlArabiya) April 19, 2023

وأضافت أنها ستقدم "مبادرة شاملة تهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار واتخاذ الحوار سبيلا لحل الخلافات".

وجاء في المبادرة أنه: "مواصلة لمساعي المبادرة الوطنية لوقف العدائيات للأغراض الإنسانية الملحة و مراعاة لظروف عيد الفطر المبارك، تواصلت المبادرة الوطنية بقيادة قوات الشعب المسلحة و قيادة قوات الدعم السريع وحصلت على موافقة مبدئية من الطرفين لوقف العدائيات خلال أيام العيد مع بعض الملاحظات التي تسعى المبادرة لحلحلتها خلال الساعات القادمة".

وأضافت: "هذه توطئة لتقديم مبادرة شاملة تهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار و اتخاذ الحوار سبيلًا لمعالجة كافة القضايا والخلافات.وكل عام و بلادنا وأهلونا ينعمون بالأمن والاستقرار والرفاه".

وقال نور الدائم طه مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان مساء الخميس إن الجيش والدعم السريع وافقا مبدئيا على مبادرة لوقف القتال خلال أيام العيد.

وشارك في المبادرة كل من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال مالك عقار اير ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا في وقت سابق الأطراف السودانية إلى وقف إطلاق النار ثلاثة أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر للسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالخروج.