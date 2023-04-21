المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان يعلن وقوفه بجانب الجيش

أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان وقوفه بجانب الجيش السوداني.

وقال بيان نشره إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية شرق السودان، مساء الخميس، "نؤكد وقوفنا ومساندتنا للقوات المسلحه وهي تقود معركه الكرامه ونحيي الشعب السوداني في كل الولايات وهو يهب لنصرة القوات المسلحه ويؤكد وقوفه خلفها في ملحمه تجسد أخلاق الشعب السوداني".

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وفي السياق، قال الجيش السوداني إن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تلقى مكالمات هاتفية الخميس من وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وقطر، ومن الرئيس التركي ورئيس المخابرات المصرية.

وتأتي المكالمات وسط جهود لحمل كل من الجيش وقوات الدعم السريع على الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر الذي بدأ اليوم الجمعة.

وأكد الجميع، بما في ذلك دعوات من الأمين العام للأمم المتحدة وزعيما جنوب السودان وإثيوبيا، على ضرورة وقف العنف واللجوء إلى الحوار.

يذكر أن القتال العنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد كان انطلق الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقاً في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.