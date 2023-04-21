243 قتيلا مدنياً بالسودان.. و70% من المستشفيات المتاخمة للاشتباكات لا تعمل
نقابة أطباء السودان: 55 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات من أصل 78 متوقفة عن العمل والباقي مهدد بالإغلاق
قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اليوم الجمعة، إن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع متوقفة عن العمل.
وقالت النقابة إن 55 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات من أصل 78 متوقفة عن العمل والباقي مهدد بالإغلاق لنقص الكوادر والإمدادات الطبية والإمدادات والكهرباء والمياه.
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وذكرت النقابة أن 4 مستشفيات تعرضت للقصف في مدينة الأبيض، مما يرفع العدد الكلي للمستشفيات التي تم قصفها إلى 13، مشيرة إلى أن القصف في الأبيض تمخض عن مقتل 26 وإصابة 33.
وقالت النقابة إن 19 مستشفى أُجبرت على الإخلاء القسري.
كما أعلنت اللجنة التمهيدية في بيان منفصل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات التي اندلعت يوم السبت الماضي إلى 243 قتيلا و1335 مصابين.
وقالت اللجنة في بيان إن 45 من القتلى المدنيين سقطوا يوم أمس الخميس، في حين أُصيب 128 بينهم عدة حالات غير مستقرة.
وأشار البيان إلى وجود عدد من القتلى والجرحى غير مشمولين في هذا الحصر بسبب صعوبة التنقل والوصول إلى المستشفيات في ظل الوضع الأمني بالبلاد.
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