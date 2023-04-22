رغم الموافقة على هدنة إنسانية.. اشتباكات عنيفة في الخرطوم

دخل النزاع في السودان يومه الثامن، على وقع اشتباكات متقطعة رغم اتفاق لوقف إطلاق النار خلال العيد بين قوات الجيش والدعم السريع.

ورصدت العربية فجر اليوم السبت أصوات إطلاق نيران كثيفة عقب إعلان الجيش السوداني هدنة لمدة 3 أيام، هذا ولم يحدد مصدر النيران. وكان الجيش قد دعا قوات الدعم السريع إلى احترام الهدنة..

مادة اعلانية

وفي السياق، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا أمام الدول الراغبة في إجلاء رعاياها.

وقالت القوات في بيان على فيسبوك "تماشيا مع الهدنة الانسانية التي اعلنتها قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين؛ تعلن قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئياً لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود اجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام".

وأكدت القوات في البيان "استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".

بين نفي وتأكيد

ونفت قوات الدعم السريع ما وصفتها "بمزاعم متداولة" على وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام عناصرها لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء.

وقالت في بيان لها إنها نبهت سابقا في بيان من عمليات توزيع لزي قواتها على عناصر وصفتهم بالفلول لتنفيذ أعمال إجرامية وإلصاق التهمة في الدعم السريع.

الأ أن الجيش السوداني اتهم الجمعة قوات الدعم السريع بمهاجمة سجن الهدى وأطلقت سراح عدد كبير من النزلاء.

وكان الجيش السوداني أعلن مساء الجمعة موافقته على هدنة لمدة 3 أيام. وأعرب الجيش عن أمله بأن "يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية".

ترحيب بالهدنة

وكشف بيان القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري عن موافقة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف الأعمال العدائية وذلك اعتباراً من أول أيام عيد الفطر ولمدة 72 ساعة.

هذا وأوضح البيان مطالبته بأن تكون الهدنة فرصة لوقف إطلاق النار ومعالجة كافة القضايا الإنسانية التي نتجت عن مأساة الحرب بحسب البيان.

خروقات

الهدنة قاطعها كالعادة دوي إطلاق نار وقصف بالخرطوم فيما رصد الجيش حسب بيانه انتهاكات للهدنة على مدار أمس الجمعة مضيفا أن ما يسميهم بالمتمردين هاجموا مقر قوات الدفاع الجوي ومراكز الشرطة

إعلان الهدنة حظي بترحيب القوى الموقعة على الإطار التنسيقي وأملت أن تكون الهدنة فرصة لوقف إطلاق النار.

بدوره رحب وزير الخارجية الأميركي بالهدنة المعلنة داعيا للبدء فورا في مفاوضات تشمل توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وسحب قوات الطرفين من المناطق الحضرية

ظاهريا كان الجمعة أول أيام العيد في السودان، لكن فعليا كان اليوم السابع من القتال المتواصل. وتبادل الجيش والدعم السريع فيديوهات السيطرة على حي من هنا وشارع من هناك. وشهدت وسط العاصمة الخرطوم، ومحيط القيادة العامة للقوات المسلحة اشتباكات عنيفة. وأعلن الطرفان السيطرة على وسط الخرطوم والقيادة العامة.