دقلو: أكدت مع غوتيريش على ضرورة الالتزام بالوقف الكامل للنار
أعلنت قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا
قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعلى حسابه في تويتر قال دقلو إنه ناقش مع غوتيريش جميع القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة، في ضوء الهدنة الإنسانية، وأهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل حركتهم من أجل الحصول على المساعدات الممكنة.
وأضاف دقلو أنه أكد مع غوتيريش على ضرورة الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني والطبي لا سيما موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا أمام الدول الراغبة في إجلاء رعاياها.
وقالت القوات في بيان على فيسبوك "تماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين؛ تعلن قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئياً لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام".
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