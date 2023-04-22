فاجعة جديدة بالسودان رغم الهدنة.. قذيفة صاروخية تقتل أبناء 3 أسر بحي المنصورة

فجع السودانيون بكارثة إنسانية جديدة باليوم الثاني لعيد الفطر، حيث لقي 6 أشخاص مصرعهم إثر سقوط قذيفة صاروخية (دانة) على حي المنصورة بمدينة أم درمان.

وفي التفاصيل قال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن القذيفة الصاروخية "دانة" سقطت بجوار ميدان "البرازيل" بحي المنصورة، في مدينة أم درمان عند الساعة الثامنة والنصف تقريبًا صباح اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص في الحال. وأوضحوا أن الضحايا بينهم 3 أشقاء، بالإضافة إلى شقيقين اثنين وقتيل سادس. كما تسببت الحادثة المُروّعة في إصابات مختلفة بعضها حرجة للغاية.

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في الأثناء ذكر شهود العيان لـ"العربية.نت" أن الحادثة المُروّعة وقعت رغم سريان "هدنة عيد الفطر"، إذ تعهد الجيش والدعم السريع بوقف الاقتتال الدامي مؤقتا خلال أيام عيد الفطر الثلاثة.

وشكا مواطنون بضاحية المنصورة لـ"العربية.نت" من أن المنطقة تحولت إلى ساحة قتال مفتوح وفي مرمى نيران الجيش بالاتجاه الشرقي والدعم السريع من الاتجاه الغربي. وذكروا أن المنطقة شهدت سقوط عدة دانات أصابت منازل ومتاجر وبعضها سقط في ميادين خالية، مؤكدين أن تلك الدانات أوقعت ضحايا آخرهم مصرع 6 أشخاص صباح يوم السبت.