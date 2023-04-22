كوريا الجنوبية: إرسال أكثر من 300 جندي إلى السودان لتأمين مواطنينا

أوعز الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بإرسال وحدة بحرية إلى شواطئ السودان لحماية مواطنيها، وذلك حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بالإشارة إلى السكرتير الصحفي لرئيس الدولة. يأتي ذلك فيما تستمر الاشتباكات المتقطعة بمناطق مختلفة من السودان، سيما العاصمة الخرطوم، بالرغم من سريان هدنة خلال عيد الفطر لمدة 3 أيام بين طرفي النزاع.

وقال المتحدث الرئاسي إن رئيس جمهورية كوريا أوعز بالنشر الفوري لوحدة "تشونغهاي" لمكافحة القرصنة عند شواطئ السودان لحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين، وبحسب الوكالة، فإن الوحدة تتكون من 304 أشخاص وتنتشر حاليا في ميناء صلالة في عمان.

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هذا وقررت سلطات جمهورية كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، إرسال طائرة عسكرية إلى القاعدة الأميركية في جيبوتي للتحضير لإجلاء رعاياها من السودان، حيث تدور اشتباكات مسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

يُشار إلى أن اليابان اتخذت قراراً مماثلاً في نفس اليوم، حيث سترسل طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130 هيركوليز" إلى قاعدة في جيبوتي، ومن المقرر إجلاء نحو 60 مواطنا يابانيا، معظمهم من موظفي السفارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى أفراد أسرهم.

هذا وتدهورت الأوضاع في السودان مؤخراً على خلفية الخلافات السياسية بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، ونائبه في المجلس قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

واندلعت الاشتباكات بين الجهتين صباح يوم 15 أبريل، وبحسب أحدث بيانات وزارة الصحة السودانية، قُتل أكثر من 600 شخص.

إلى ذلك أعربت قوات الدعم السريع السودانية، في وقت سابق، عن استعدادها لفتح المطارات الخاضعة لسيطرتها جزئيا لإجلاء المواطنين الأجانب الموجودين على أراضي السودان.