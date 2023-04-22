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Residential buildings damaged in fighting are seen in Khartoum, Sudan, Thursday, April 20, 2023. The latest attempt at a cease-fire between the rival Sudanese forces faltered as gunfire rattled the capital of Khartoum. Through the night and into Thursday morning, gunfire could be heard almost constantly across Khartoum. (AP Photo/Marwan Ali)
من الأضرار التي خلّفلها القتال في الخرطوم
السودان

نقابة الأطباء: إجلاء الأجانب سيزيد الخطر على السودانيين

نقابة أطباء السودان أكدت أن نحو 71% من المستشفيات في مناطق الاشتباكات لا تزال خارج الخدمة

العربية.نت
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أكدت نقابة أطباء السودان اليوم السبت، أن حوالي 70.8% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباك ما زالت متوقفة عن الخدمة.

وأضافت أنه، من أصل 79 "مستشفى أساسيا" في الخرطوم والولايات يوجد 56 مستشفى متوقفا عن الخدمة.

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كما أكدت أنه في اليوم السادس للاشتباك أمس الجمعة، تعرضت 4 مستشفيات في مدينة الأبيض للقصف، مما يرفع العدد الكلي للمستشفيات التي تم قصفها إلى 13 مستشفى، بينما هناك 19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري.

ومن أصل 79 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات، يوجد 23 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي، بحسب بيان نقابة الأطباء.

وأضاف النقابة أن عربات إسعاف "تعرضت للاعتداء من قبل القوات العسكرية"، وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات.

في سياق متصل قالت النقابة إن إجلاء الرعايا الأجانب من السودان "سيزيد الخطر على المواطنين العزل".

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وأضافت اللجنة في بيان نشرته على فيسبوك: "أثبتت التجربة حرص طرفي النزاع من القوات المسلحة و قوات الدعم السريع على حياة الرعايا الأجانب فقط دون مراعاة لحرمة حياة أبناء شعبهم المسالم".

وأضافت أن إصرار الدول على إجلاء رعاياها من السودان "دلالة" على فشل المطالبة بوقف إطلاق النار، وأن تلك الدول تتوقع استمرار النزاع المسلح وامتداده إلى الأحياء السكنية.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي والإقليمي للضغط على الجيش والدعم السريع "لوقف هذا الصراع الدموي بصورة عاجلة وتجنيب البلاد شر الانزلاق لهاوية الانهيار الشامل".

كما حثت المجتمع الدولي على العمل للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والضغط لإنفاذ المعايير الدولية فيما يتعلق بحماية المدنيين وتقديم الدعم الضروري لهم.

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