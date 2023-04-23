الصحة السودانية لـ العربية: 30 مستشفى خارج الخدمة.. وارتفاع عدد المصابين لـ 1929

قالت وزارة الصحة السودانية في تصريحات خاصة لقناة العربية إن 30 مستشفى أصبحت خارج الخدمة بسبب الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين جراء تلك الاشتباكات بلغ 1929.

وأشارت الصحة السودانية في تصريحاتها إلى قيام عناصر من قوات الدعم السريع بمهاجمة 3 مستشفيات في الخرطوم.

كاميرا #العربية ترصد الوضع الإنساني في المستشفى الدولي بمدينة بحري السودانية #السودان pic.twitter.com/Mz1Uvo70Sz — العربية (@AlArabiya) April 22, 2023

مادة اعلانية

فيما قالت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، إنها تصدت لهجوم شنه الجيش على مواقع تابعة لها بشرق النيل في الخرطوم.

وأضافت في بيان نشرته على حسابها بتويتر أن "قوات الدعم السريع طاردت قوات الجيش حتى أوصلتها إلى معسكرها وسيطرت عليه بالكامل".

كما أعلنت قوات الدعم السريع أنها تصدت لهجوم ثانٍ من قوات الجيش في مدينة بحري "وكبدتها عشرات القتلى"، ودمرت 10 مركبات وسيطرت على 60 مركبة عسكرية بكامل عتادها. وأضافت أنها سيطرت على كامل مقر التصنيع الحربي.

تطورات ميدانية

يأتي ذلك رغم إعلان الطرفين، أمس الجمعة، الموافقة على هدنة خلال أيام عيد الفطر، بعد أسبوع من الاشتباكات الدامية التي خلفت مئات الضحايا.

الخبير الأمني أمين إسماعيل مجذوب: الجيش السوداني يواصل مطاردة "الدعم السريع" لإبعادها من #الخرطوم.. والقوات أصبحت بلا رابط#العربية pic.twitter.com/fJIkbXFAMZ — العربية (@AlArabiya) April 22, 2023

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن الجيش السوداني إخماد تمرد قوات الدعم السريع، مؤكداً التعامل معها بالحسم اللازم، ومشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تواصل القصف المدفعي وأعمال العنف.

كما أعلن الجيش السوداني أن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى العاصمة وبقية المدن، مشيراً إلى أن هناك محاولات يائسة من الدعم السريع لدفع المزيد من قواتها إلى الخرطوم.

أخمدنا التمرد

وقال الجيش في بيان نشره على حساب القيادة العامة للقوات المسلحة على "تويتر": "أخمدنا التمرد وخلصنا السودان من أكبر مشروع انتهازي في تاريخ البلاد"، مشيراً إلى "محاولات يائسة للمتمردين بدفع المزيد من القوات المندحرة إلى الخرطوم مستمرة وتتعامل معها القوات المسلحة بالحسم اللازم. ومازال المتمردون يستهدفون بعض المواقع بالقصف المدفعي وأعمال القنص".

وأضاف: "بدأت مظاهر فقدان القيادة والسيطرة على المتمردين منذ بداية اليوم الثاني للتمرد. يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية ونسعى جاهدين للقضاء على التمرد في أسرع وقت للقضاء على معاناة شعبنا. القوات المسلحة برهنت على قابليتها الكبيرة للتعامل مع أي متغيرات تستهدف البلاد".