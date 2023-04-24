أصيب في السودان.. مناشدات لإنقاذ شاب مصري

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نداء لمساعدة طالب مصري "تعرض لإصابات بالغة" جراء الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونقلت الناشطة السودانية، ثويبة هاشم، عبر حسابها بـ "فيسبوك"، نداء من أصدقاء الطالب المصري محمود عاطف محمود طنطاوي يفيد بتعرضه لإصابات بالغة، أثناء وجوده في شارع الستين شرق العاصمة السودانية بالخرطوم، "وعلى الفور توجه به أصدقاؤه إلى مستشفى شرق النيل بالمنطقة لتلقي العلاج".

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وأوضح أصدقاء الطالب أنه "تم استخراج الشظايا الخارجية التي أصابت الشاب المصري، وتم وقف النزيف، ثم انتقل بعد ذلك إلى مستشفى حنتوب شرق واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

عملية جراحية

وأكد الطلاب أن صديقهم خضع لعملية لاستخراج الشظايا التي تعرض لها ووصلت للحبل الشوكي، وهو الآن لا يستطيع تحريك أطرافه السفلية، ولكن لا توجد معلومات أكيدة عن مدى تأثير إصابته.

وناشدت الناشطة السودانية ثويبة هاشم وزارة الخارجية المصرية موضحة خطورة حالة الشاب المصاب، للتحرك من أجل مساعدته.