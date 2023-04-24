غرفة عمليات الإجلاء في بورتسودان: لا معوقات حتى الآن

أكد رئيس غرفة عمليات الإجلاء في بورتسودان اللواء صلاح بابكر عمر، في مقابلة مع "العربية" اليوم الاثنين، أنه لا توجد أية معوقات في عمليات الإجلاء، لافتا إلى أنه يجري حاليا تحميل 3 سفن وفي انتظار عدد آخر.

"استقبال طائرات"

وأضاف أن قيادة الجيش وجهت بتقديم كل التسهيلات للرعايا الأجانب، متوقعا استقبال عدد من الطائرات خلال ساعات.

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كما أضاف أنه لا توجد أي مشكلات أو شكاوى حتى الآن، مشيرا إلى أن سفينة سعودية يتم تحميلها حاليا بالرعايا الأجانب.

عمليات الإجلاء مستمرة

يشار إلى أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دفعت الكثير من الدول إلى إجلاء رعاياها أو موظفي سفاراتها برا وجوا وبحرا، ما زالت عمليات الإجلاء مستمرة.

وكان الانتقال برا إلى بورتسودان الطريق الذي اعتمدته السعودية في أول عملية إجلاء معلنة للمدنيين يوم السبت، قبل نقلهم عبر البحر الأحمر إلى جدة.

420 قتيلا على الأقل

يأتي ذلك بعد عمليات إجلاء قامت بها دول أخرى مثل السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي أخرجت مواطنيها أو دبلوماسييها من السودان، حيث دخل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الثاني.

وتسببت المعارك منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.