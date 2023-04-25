بريطانيا تبدأ في إجلاء رعاياها من السودان

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبدأ إجلاء مواطنيها من السودان اليوم الثلاثاء، بعد موافقة طرفي الصراع الدائر هناك على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.

وأفادت بريطانيا بأن طائرات عسكرية سوف تغادر من مطار خارج الخرطوم وستكون متاحة لمن يحملون جوازات سفر بريطانية، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تضم أطفالا ولكبار السن ومن يعانون من ظروف صحية.

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وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بدأنا الاتصال بالرعايا مباشرة ونحدد لهم مسارات لمغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنه ينبغي على البريطانيين عدم التوجه إلى المطار قبل أن يتم الاتصال بهم، وحذرت من أن الوضع لا يزال مضطربا، مما يعني أن إمكانية إجراء عمليات الإجلاء يمكن أن تتغير في أي وقت.