شاهد.. حجم الدمار في الخرطوم جراء الاشتباكات
الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع دخلت اليوم الحادي عشر رغم دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ قبل ساعات
فيما لا تزال الاشتباكات دائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ قبل ساعات، رصدت كاميرا "العربية" و"الحدث" صوراً لحجم الدمار في الخرطوم.
صور تظهر حجم الدمار في الخرطوم جراء الاشتباكات#العربية pic.twitter.com/GnNmlsY6Sj— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 25, 2023
وظهر في المقطع المصور، المارة في الشوارع وكأنهم يتفقدون ما بقي من ممتلكاتهم ومن منازلهم حيث تعرض الكثير منها للقصف والدمار بفعل الضربات والاشتباكات.
المشاهد الحديثة تظهر حجم الدمار في أحد أسواق الخرطوم في اليوم الحادي عشر من الاشتباكات التي خلفت مئات القتلى والجرحى.
وفيما دخل الصراع في السودان يومه الحادي عشر، دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.
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