لافروف: يجب على الأطراف بالسودان التوصل لاتفاق دون تدخل خارجي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في السودان مأساة.

كما اعتبر أن من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاغنر الروسية الأمنية الخاصة إذا رغب في ذلك.

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ويشهد السودان صراعاً دامياً على السلطة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ 15 أبريل.

وأدلى لافروف بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في نيويورك.

كما أكد لافروف أنه يجب على الأطراف المتصارعة في السودان التوصل لاتفاق دون تدخل خارجي.

وقال لافروف: "الهندسة الجيوسياسية لن تنتهي بخير. علينا ألا نعيق الأطراف المتصارعة في التوصل إلى اتفاق فيما بينها، من خلال إضافة مطالب من الخارج لا تعكس مصالح هذه الدول".

كما أكد لافروف أن اليونيسف طلبت من السفارة الروسية في السودان مساعدة موظفي المنظمة، مضيفاً: "اليوم، طلب ممثلو اليونيسف من سفارتنا إيواء موظفيها بطريقة ما، لأنهم في مكان غير آمن. لا أعرف كيف يمكن القيام بذلك، لكننا سنفعل ذلك الآن".