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Damaged buildings are seen following clashes between the paramilitary Rapid Support Forces and the army in South Khartoum locality, Sudan April 25, 2023. REUTERS/ Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES. WATERMARK FROM SOURCE
من الدمار الذي خلّفه القتال في الخرطوم
السودان

أميركا: نواصل العمل مع الطرفين من أجل وقف دائم للنار بالسودان

جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي يعلن أن أميركياً ثانياً لقي حتفه في السودان أمس

العربية.نت
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قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن أميركياً ثانياً لقي حتفه في السودان، أمس الثلاثاء، في ظل العنف بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحافيين، إن العنف تراجع بشدة في السودان، وإن الولايات المتحدة تعمل بنشاط لتسهيل إجلاء عدد صغير من الأميركيين الراغبين في مغادرة البلاد.

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وشدد على الحاجة للإبقاء على وقف إطلاق النار في السودان وتمديده لمعالجة الأزمة الإنسانية، مضيفاً "سنواصل العمل دبلوماسياً مع الطرفين من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان".

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يأتي هذا في الوقت الذي دخل وقف إطلاق النار المبرم في السودان برعاية أميركية، يومه الثاني، لكنه بقي هشاً وسط تقارير لشهود عن ضربات جوية وإطلاق نار. كما تواصلت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من البلاد.

وكان الطرفان أعلنا التزامهما بهدنة لمدة 72 ساعة. وتبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق وقف النار.

وخلّفت المعارك أكثر من 459 قتيلاً وما يزيد على 4 آلاف جريح، وفقا للأمم المتحدة.

ومع انخفاض نسبي في حدة القتال في معظم أنحاء مدينة الخرطوم، تواصل الحكومات الأجنبية تنظيم عمليات إجلاء رعاياها عبر قوافل برية وطائرات وسفن لإخراج الآلاف من مواطنيها.

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