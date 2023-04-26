السعودية: منخرطون مع جميع الشركاء لتثبيت الهدنة في السودان

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أهمية الالتزام بالهدنة القائمة في السودان.

وأضاف الواصل في كلمة له بجلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم بشأن السودان، أن المملكة منخرطة مع كافة الشركاء لتثبيت الهدنة في السودان، مثمنًا تعاون الأطراف السودانية لتسهيل إجلاء المدنيين.

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وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، أن القوات المسلحة تنتهج سياسة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني التزم بالهدنة رغم خرقها من الطرف الآخر.

وأضاف إدريس خلال كلمة في جلسة طارئة بمجلس الأمن حول السودان، أن القوات المسلحة حرصت على تأمين المقرات الدبلوماسية من تهديدات المتمردين، داعيًا إلى ضرورة إدانة القوات المتمردة لانتشارها في المدن وتهديدها للمدنيين.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ساعدت في إجلاء رعايا العديد من الدول تحت التهديدات المعروفة، مشددًا على أن الحل يجب أن يترك للسودانيين.

وأوضح أن بلاده ترفض التدخل الخارجي، مشيرًا إلى أن السودان يمنح للجوار والإقليم الريادة في التعاطي مع أزمته.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في السودان "يبدو صامدا في بعض المناطق حتى الآن، لكن لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفين المتحاربين للتفاوض بجدية وهو ما يشير إلى أن كلا منهما يعتقد أن بإمكانه تحقيق نصر عسكري على الآخر".

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن العنف في السودان يجب أن يتوقف فورا، مضيفة أن الشعب السوداني يستحق عنايتنا.

وأضافت غرينفيلد أن السفارة الأميركية في الخرطوم تعرضت لهجمات مباشرة وغير مباشرة، مشددة على ضرورة ضمان الأطراف السودانية سلامة وأمن البعثات الديبلوماسية.

وأكدت أنه حان الوقت للحوار بدلا من حمل السلاح.

من جانبه، قال مندوب الصين في الأمم المتحدة إنه يدعو طرفي النزاع في السودان لوقف العدوان فورا، مؤكدا دعم بلاده لسيادة السودان وسلامته الإقليمية.

وأضاف أن تصاعد النزاع الحالي في السودان سيهدد الأمن الإقليمي، مؤكدا أنه يدعم الجهود الأممية والأفريقية لتسوية الأزمة فيها.