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A handout picture taken on April 19, 2023 and obtained from Doctors Without Borders (MSF) on April 21 shows a crowded ward at a hospital in El Fasher in Sudan's North Darfur region, where multiple people have been wounded in ongoing battles there. In Darfur, some 800 kilometres (500 miles) southwest of Khartoum, MSF said the situation was catastrophic as the forces of two rival generals continued to fight intense street battles in the capital Khartoum, with both warring parties ignoring appeals for an end-of-Ramadan ceasefire. (Photo by Ali SHUKUR / Médecins sans Frontières (MSF) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF) - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Medecins sans Frontieres (MSF) - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
مصابون في أحد مستشفيات دارفور
السودان

الصحة السودانية: 512 قتيلاً و4000 جريح حصيلة القتال حتى أمس

الوزارة أكدت أنه تم التواصل مع قادة الطرفين للمطالبة بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز

العربية.نت
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 512 والإصابات 4193 حتى يوم أمس.

وقالت الوزارة إن ولاية الخرطوم وحدها شهدت 169 حالة وفاة، و2403 إصابات خلال تلك الفترة.

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وذكرت أنه تم التواصل مع قادة الطرفين للمطالبة بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز، وذلك لتسهيل حركة الكوادر والأطباء وعمليات الإمداد.

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وأشارت إلى أن الخدمات الصحية في البلاد "مستقرة نسبياً"، وأن بعض المستشفيات عادت للخدمة بعد توقف، مضيفةً أنه تم التنسيق للإمداد الدوائي ومكافحة الأمراض من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن 61% من المرافق الصحية في الخرطوم مغلقة، و16% فقط منها تعمل كالمعتاد، وتوقع المزيد من الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض في ضوء الأوضاع بالبلاد.

وأشار غيبريسوس إلى أن لدى منظمة الصحة العالمية مخزوناً من الأدوية الأساسية وأكياس الدم وإمدادات الجراحة في انتظار التسليم، "لكننا نحتاج إلى توفير الوصول الآمن للقيام بذلك".

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