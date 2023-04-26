العربية تكشف تفاصيل مغادرة البشير ونائبه وقيادات نظامه لسجن كوبر شديد الحراسة

كشفت مصادر أمنية خاصة لـ "العربية" تفاصيل جديدة حول مغادرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونائبه ونائبه بكري حسن صالح وقيادات نظامه لسجن كوبر شديد الحراسة.

مستشار حميدتي للعربية: القيادات الموالية للبشير في الجيش هي المسؤولة عن إطلاق سراحه #العربية pic.twitter.com/x0A3MKQE1c — العربية (@AlArabiya) April 25, 2023

وأعلنت قيادات النظام السوداني السابق المعتقلون في سجن كوبر توليهم حماية أنفسهم بعد اجلائهم من معتقلهم إلى “جهة آمنة” لم يفصح عنها.

تسجيل صوتي لأحمد هارون المسؤول في نظام البشير حول مغادرته سجن كوبر#العربية pic.twitter.com/SQrkak2n0a — العربية (@AlArabiya) April 25, 2023

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وقالت مصادر خاصة للعربية أن نافع علي نافع وعلي عثمان طه وعوض الجاز وإيراهيم السنوسي ضمن قيادات نظام البشير التي غادرت سجن كوبر .

البشير في المستشفى العسكري

فيما أفادت مصادر العربية في الخرطون أن الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح موجودون في المستشفى العسكري بالخرطوم.

هل هرب عمر البشير من #سجن_كوبر مع قيادات النظام السوداني السابق؟.. مراسل #العربية سالم الهاشمي يحلل تصريحات أحمد هارون#السودان pic.twitter.com/zshw8OApeF — العربية (@AlArabiya) April 25, 2023

قال أحمد هارون في تسجيل صوتي عن قيادات النظام السابق المعتقلين إنهم ظلوا في محبسهم رغم خلو السجن من النزلاء يوم الأحد الماضي بمعية قوة حراسة قليلة.

وأوضح في التسجيل الصوتي أن إدارة السجن قامت باجلاء القيادات تحت حراسة محدودة حيث كان متوقعا صدور قرار بإطلاق سراحهم بسبب الأحداث الراهنةإلا أن ذلك لم يحدث.

وأكد هارون جاهزيتهم بالمثول أمام الاجهزة القضائية متى ما تمكنت من ممارسة مهامها مشيرا إلى أنه لم تعد هناك سجون قائمة.