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الرئيس المخلوع عمر البشير في طريقه إلى السجن بعد جلسة المحاكمة - فرانس برس
الرئيس المخلوع عمر البشير في طريقه إلى السجن بعد جلسة المحاكمة - أرشيفية من فرانس برس
خاص

العربية تكشف تفاصيل مغادرة البشير ونائبه وقيادات نظامه لسجن كوبر شديد الحراسة

وقالت مصادر خاصة للعربية أن نافع علي نافع وعلي عثمان طه وعوض الجاز وإيراهيم السنوسي ضمن قيادات نظام البشير التي غادرت سجن كوبر

دبي - قناة العربية
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كشفت مصادر أمنية خاصة لـ "العربية" تفاصيل جديدة حول مغادرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونائبه ونائبه بكري حسن صالح وقيادات نظامه لسجن كوبر شديد الحراسة.

وأعلنت قيادات النظام السوداني السابق المعتقلون في سجن كوبر توليهم حماية أنفسهم بعد اجلائهم من معتقلهم إلى “جهة آمنة” لم يفصح عنها.

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وقالت مصادر خاصة للعربية أن نافع علي نافع وعلي عثمان طه وعوض الجاز وإيراهيم السنوسي ضمن قيادات نظام البشير التي غادرت سجن كوبر .

البشير في المستشفى العسكري

فيما أفادت مصادر العربية في الخرطون أن الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح موجودون في المستشفى العسكري بالخرطوم.

قال أحمد هارون في تسجيل صوتي عن قيادات النظام السابق المعتقلين إنهم ظلوا في محبسهم رغم خلو السجن من النزلاء يوم الأحد الماضي بمعية قوة حراسة قليلة.

وأوضح في التسجيل الصوتي أن إدارة السجن قامت باجلاء القيادات تحت حراسة محدودة حيث كان متوقعا صدور قرار بإطلاق سراحهم بسبب الأحداث الراهنةإلا أن ذلك لم يحدث.

وأكد هارون جاهزيتهم بالمثول أمام الاجهزة القضائية متى ما تمكنت من ممارسة مهامها مشيرا إلى أنه لم تعد هناك سجون قائمة.

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