داخلية السودان: قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون وأطلقت سراح نزلاء

أعلنت وزارة الداخلية السودانية في بيان، الأربعاء، أن قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون وأطلقت سراح نزلاء في الفترة من 21 إلى 24 أبريل.

وقالت الداخلية إن "قوة من الدعم السريع اقتحمت سجن كوبر ما تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون، واستطاعت إطلاق سراح جميع النزلاء".

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وأكد الجيش السوداني، الأربعاء، أن الرئيس السابق عمر البشير ما زال محتجزا في مستشفى علياء التابع للجيش تحت حراسة الشرطة القضائية.



وقال الجيش في بيان منسوب لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، نشرته القيادة العامة عبر حسابها على فيسبوك، إن "موقف القوات المسلحة سيظل واضحا بشأن هذا الأمر، وهو الرفض القاطع لأي محاولات يائسة لربط ما يجري بالسجون بأي مزايدة على موقفها الوطني".

وأوضح أن البشير وآخرين نقلوا إلى المستشفى "نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر".

كانت وسائل إعلام سودانية نقلت، الثلاثاء، عن قيادات نظام البشير المعتقلين في سجن كوبر قولهم في بيان مشترك إنهم اتخذوا قرارا بحماية أنفسهم بعد "مغادرتهم" السجن.

وأضاف البيان المشترك، الذي تلاه أحمد هارون، الوالي السابق لولاية شمال كردفان والمسؤول السابق في نظام البشير، إنهم "جاهزون لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية عندما تطلب ذلك".

وأوضح هارون أنهم "تحركوا لموقع آخر" خارج السجن، مشيرا إلى أن كافة نزلاء السجن "خرجوا" يوم الأحد الماضي.

واتهمت قوات الدعم السريع قادة الجيش، الأحد، بتنفيذ إخلاء إجباري لجميع السجناء من سجن كوبر، بمن فيهم قادة نظام البشير.

لكن بيان الجيش، الأربعاء، قال إن القوات المسلحة تصدر هذه التوضيحات "سدا للذرائع ومنعا للتضليل الكبير الذي ظلت تروج له بعض الأبواق الإعلامية للمتمردين للتشويش على الناس"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.