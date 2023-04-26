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أسوار سجن كوبر في السودان - فرانس برس
أسوار سجن كوبر في السودان - فرانس برس
خاص

مستشار حميدتي للعربية: البشير وقياداته تم تهريبهم بعد عملية عسكرية وإطلاق نار

مستشار حميدتي للعربية: الدعم السريع يسيطر على مداخل الخرطوم وعلى المؤسسات الرئيسية

العربية.نت
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قال مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي في تصريحات خاصة للعربية الأربعاء إن خروج قيادات البشير من سجن كوبر صدمة وانتكاسة للشعب السوداني.

وأضاف مستشار حميدتي إن مستشار حميدتي للعربية: البشير وقياداته تم تهريبهم بعد عملية عسكرية وإطلاق نار بتدبير من الاستخبارات العسكرية.

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وقال إن البرهان أصبح رهينة لقرار الحركة الإسلامية في الجيش وأن القيادات الموالية للبشير في الجيش هي المسؤولة عن إطلاق سراحه.

وأشار مستشار حميدتي إلى سيطرة قوات الدعم السريع على مداخل الخرطوم وعلى المؤسسات الرئيسية وأنهم على استعداد لتمديد الهدنة إذا لم يخرقها الجيش لوقف معاناة السودانيين لعودة الهدوء ورفع الجثث التي تحلل بعضها في الشوارع.

مغادرة سجن كوبر

أعلنت قيادات النظام السوداني السابق المعتقلون في سجن كوبر توليهم حماية أنفسهم بعد اجلائهم من معتقلهم إلى “جهة آمنة” لم يفصح عنها.

فيما أفادت مصادر العربية في الخرطوم أن الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح موجودون في المستشفى العسكري بالخرطوم.

كما كشفت مصادر العربية أن نافع علي نافع وعلي عثمان طه وعوض الجاز وإيراهيم السنوسي ضمن قيادات نظام البشير التي غادرت سجن كوبر.

وقال أحمد هارون في تسجيل صوتي عن قيادات النظام السابق المعتقلين إنهم ظلوا في محبسهم رغم خلو السجن من النزلاء يوم الأحد الماضي بمعية قوة حراسة قليلة.

وأوضح في التسجيل الصوتي أن إدارة السجن قامت باجلاء القيادات تحت حراسة محدودة حيث كان متوقعا صدور قرار بإطلاق سراحهم بسبب الأحداث الراهنة إلا أن ذلك لم يحدث.

وأكد هارون جاهزيتهم بالمثول أمام الاجهزة القضائية متى ما تمكنت من ممارسة مهامها مشيرا إلى أنه لم تعد هناك سجون قائمة.

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