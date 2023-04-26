مستشار حميدتي للعربية: البشير وقياداته تم تهريبهم بعد عملية عسكرية وإطلاق نار
مستشار حميدتي للعربية: الدعم السريع يسيطر على مداخل الخرطوم وعلى المؤسسات الرئيسية
قال مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي في تصريحات خاصة للعربية الأربعاء إن خروج قيادات البشير من سجن كوبر صدمة وانتكاسة للشعب السوداني.
هل هرب عمر البشير من #سجن_كوبر مع قيادات النظام السوداني السابق؟.. مراسل #العربية سالم الهاشمي يحلل تصريحات أحمد هارون#السودان pic.twitter.com/zshw8OApeF— العربية (@AlArabiya) April 25, 2023
وأضاف مستشار حميدتي إن مستشار حميدتي للعربية: البشير وقياداته تم تهريبهم بعد عملية عسكرية وإطلاق نار بتدبير من الاستخبارات العسكرية.
وقال إن البرهان أصبح رهينة لقرار الحركة الإسلامية في الجيش وأن القيادات الموالية للبشير في الجيش هي المسؤولة عن إطلاق سراحه.
وأشار مستشار حميدتي إلى سيطرة قوات الدعم السريع على مداخل الخرطوم وعلى المؤسسات الرئيسية وأنهم على استعداد لتمديد الهدنة إذا لم يخرقها الجيش لوقف معاناة السودانيين لعودة الهدوء ورفع الجثث التي تحلل بعضها في الشوارع.
مغادرة سجن كوبر
أعلنت قيادات النظام السوداني السابق المعتقلون في سجن كوبر توليهم حماية أنفسهم بعد اجلائهم من معتقلهم إلى “جهة آمنة” لم يفصح عنها.
تسجيل صوتي لأحمد هارون المسؤول في نظام البشير حول مغادرته سجن كوبر#العربية pic.twitter.com/SQrkak2n0a— العربية (@AlArabiya) April 25, 2023
فيما أفادت مصادر العربية في الخرطوم أن الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح موجودون في المستشفى العسكري بالخرطوم.
كما كشفت مصادر العربية أن نافع علي نافع وعلي عثمان طه وعوض الجاز وإيراهيم السنوسي ضمن قيادات نظام البشير التي غادرت سجن كوبر.
وقال أحمد هارون في تسجيل صوتي عن قيادات النظام السابق المعتقلين إنهم ظلوا في محبسهم رغم خلو السجن من النزلاء يوم الأحد الماضي بمعية قوة حراسة قليلة.
وأوضح في التسجيل الصوتي أن إدارة السجن قامت باجلاء القيادات تحت حراسة محدودة حيث كان متوقعا صدور قرار بإطلاق سراحهم بسبب الأحداث الراهنة إلا أن ذلك لم يحدث.
وأكد هارون جاهزيتهم بالمثول أمام الاجهزة القضائية متى ما تمكنت من ممارسة مهامها مشيرا إلى أنه لم تعد هناك سجون قائمة.
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العربية تكشف تفاصيل مغادرة البشير ونائبه وقيادات نظامه لسجن كوبر شديد الحراسةوقالت مصادر خاصة للعربية أن نافع علي نافع وعلي عثمان طه وعوض الجاز وإيراهيم السنوسي ضمن قيادات نظام البشير التي غادرت سجن كوبر السودان
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البشير ونائبه بالمستشفى العسكري في الخرطوم.. قيادات النظام السابق يغادرون سجن كوبرمصادر العربية: نافع علي نافع وعلي عثمان طه وعوض الجاز وإيراهيم السنوسي ضمن قيادات نظام #البشير التي غادرت سجن كوبر السودان
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