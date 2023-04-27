اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الخرطوم - رويترز
خاص

الصليب الأحمر بالسودان: الوضع مأساوي وقررنا الخروج من الخرطوم

مدير الإعلام في اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعربية: الأزمة تتفاقم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مع مواصلة الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثالث عشر، جدد الصليب الأحمر في السودان، تأكيده أن الوضع مأساوي جدا في البلاد.

طلعات جوية جديدة في الخرطوم.. والدعم السريع يرد بالمضادات السودان السودان طلعات جوية جديدة في الخرطوم.. والدعم السريع يرد بالمضادات

كما قال مدير الإعلام في اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيرمن ميوهو لـ "العربية/الحدث"، "بات من الصعوبة استمرار العمل داخل العاصمة، وقررنا الخروج من الخرطوم ونعمل على بذل ما نستطيع لتقديم المساعدة الإنسانية الملحة".

مادة اعلانية

وتابع: "إن المنظمات الإنسانية أوقفت أعمالها بسبب الوضع الأمني لعدم وجود ضمانات أمنية من طرفي الصراع، مطالباً الجيش السوداني وقوات الدعم بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية إضافة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية".

كما أوضح أن الكثير من المستشفيات خرجت من الخدمة، مشيرا إلى أن عمليات النزوح من مناطق الاشتباكات مستمرة والأزمة تتفاقم.

وأضاف: "أسعار المواد الإغاثية زادت بنحو أربعة أضعاف"، مبيناً أن لا ماء ولا كهرباء في المدينة والمستشفيات تفتقر لاحتياجات أساسية.

وأردف قائلاً "نبحث كل السبل الممكنة لإيصال الأدوية للمستشفيات"، مضيفاً "يجب توفير ضمانات بعدم استهداف الممرات الإنسانية.

ووجه مدير الإعلام في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناشدة لطرفي الصراع في البلاد توفير ضمانات بعدم استهداف الممرات الإنسانية.

واندلعت الاشتباكات بين القوتين العسكريتين في 15 أبريل الحالي في العاصمة الخرطوم وقاعدة مروي الجوية العسكرية بالولاية الشمالية، قبل أن تتوسع إلى مناطق أخرى، حاصدة حتى مساء أمس 512 قتيلاً و4000 جريح.

فيما نزح الآلاف من ساكني الخرطوم إلى ولايات أخرى، لاسيما مع تعطل أغلب المستشفيات، وتقطع سبل العديد من المدنيين من الوصول إلى الاتصالات أو الحصول على الكهرباء، وحتى مياه الشرب والمواد الغذائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذيرات أممية من حدوث كارثة مجاعة تطال الجميع في السودان تحذيرات أممية من حدوث كارثة مجاعة تطال الجميع في السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط