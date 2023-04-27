تعدي الدعم السريع على 12 مستشفى.. تسليم مذكرة للصحة العالمية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس في بيان أنها سلمت منظمة الصحة العالمية مذكرة رسمية حول ما وصفته بتعدي قوات الدعم السريع على 12 مستشفى ومرفقا صحيا بالخرطوم.

ضريبة باهظة للحرب في #السودان حال استمرارها: خسائر بالمليارات نتيجة توقف الصادرات والواردات وفرار المستثمرين.. وخبراء يحذرون من المجاعة#الخرطوم #العربية pic.twitter.com/uOlXf44R55 — العربية (@AlArabiya) April 27, 2023

التعدي على 12 مستشفى

وقالت الخارجية في البيان الذي نقلته وكالة السودان للأنباء إنها سلمت المنظمة مذكرة عبر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف "بشأن التعدى الصارخ الذي أقدمت عليه قوات الدعم السريع المتمردة على 12 من المستشفيات والمرافق الصحية بالعاصمة القومية الخرطوم".

مادة اعلانية

"عمل صادم"

ووصفت ذلك بأنه "عمل بربري صادم يتنافى مع كل المبادئ والأعراف الإنسانية، ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكافة المبادئ والأعراف وقواعد الاشتباك الميداني التي تصون حرمة وقدسية هذه المرافق".

وأوضح البيان أن المستشفيات والمرافق المعنية التي قالت إن قوات الدعم "احتلتها" هي مستشفى الخرطوم، ومستشفى الشعب، ومستشفى الأنف والأذن والحنجرة، ومستشفى الأسنان، ومستشفى الرازي، ومستشفى الساحة، ومجموعة المستشفيات الخاصة، والمستشفى الكويتي، ومستشفى شرق النيل، ومعمل الصحة القومي، وبنك الدم المركزي، ومستشفى الوالدين.

وسط الوضع الأمني المتردي في البلاد من قتل ونهب وسرقة.. مشاهد وقصص مأساوية حول أهوال الفرار من #السودان.. وهذه طرق هروب المدنيين من القتال#العربية pic.twitter.com/KhT52KiYhT — العربية (@AlArabiya) April 27, 2023

وطالبت الوزارة منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها الأخرى بإدانة هذا العمل ومطالبة قوات الدعم السريع بالانسحاب الفوري من كافة المؤسسات والمرافق الصحية.

حصيلة جديدة للقتلى

بالتزامن، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان اليوم أن عدد المدنيين الذين قتلوا منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع ارتفع إلى 303، فيما أصيب 1848مدنيا، لافتة إلى أن الكثير من القتلى والجرحى غير مشمولين في هذا الحصر، لعدم التمكن من الوصول للمستشفيات بسبب صعوبة التنقل في ظل الوضع الأمني بالبلاد.

يشار إلى أن شرارة تلك الاشتباكات بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد كانت انطلقت في 15 إبريل الجاري بالعاصمة السودانية، وقاعدة مروي الجوية بالولاية الشمالية.

ما دفع الآلاف من ساكني الخرطوم إلى النزوح إلى ولايات أخرى، فيما تعطلت أغلب المستشفيات وتوقفت عن العمل جراء نقص الإمدادات الطبية، وتقطعت سبل العديد من المدنيين من الوصول إلى الاتصالات أو الحصول على الكهرباء، وحتى مياه الشرب والمواد الغذائية. في حين ارتفعت أسعار المواصلات والوقود بشكل صارخ.