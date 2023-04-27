اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جانب من العاصمة السودانية الخرطوم ويتصاعد الدخان جراء الاشتباكات (رويترز
جانب من العاصمة السودانية الخرطوم ويتصاعد الدخان جراء الاشتباكات (رويترز
خاص

حزب الأمة: مبادرة السعودية تشمل كافة القوى السياسية ولا تقتصر على الجنرالين

وقال الحزب في تصريحات خاصة للعربية إن هناك ضباط في الجيش يتبعون لتنظيم الإخوان وفلول النظام السابق

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال حزب الأمة القومي في السودان أن مبادرة السعودية تشمل كافة القوى السياسية ولا تقتصر على الجنرالين وأنها أكثر اكتمالا من مبادرة الإيغاد.

وأشار الحزب في تصريحات خاصة للعربية إن هناك ضباط في الجيش يتبعون لتنظيم الإخوان وفلول النظام السابق فلول النظام السابق الذيت يفضلون حرق السودان على البقاء خارج الحكم وإنه نصح حميدتي ألا ينجر لاستفزاز يريده الإسلاميون.

مادة اعلانية

وقال إنه حاولنا إقناع البرهان وحميدتي بوقف هذه الحرب التي أرادها الفلول الذين حشدوا لهذه الحرب.

كما طالب الحزب قوات الدعم السريع بالخروج من المدن وعدم التمركز بين المدنيين مشيرا إلى أن خروج قيادات النظام السابق من السجون سيصعد الحرب

مظاهر الردة السياسية

وقال الحزب في وقت سابق، إن الوضع الإنساني يزداد تعقيداً والوضع الأمني يزداد تدهوراً، مع تزايد حالات الإنفلات الأمني وانتشار حالات السلب والنهب وتنامي مظاهر الردة السياسية بعد أن أطل النظام البائد بوجهه الكالح من جديد.

وأكد أن ما يدور في البلاد ردة سياسية كاملة محمية بالسلاح، بصرف النظر عن الدوافع والأسباب ويجب إيقافها فوراً ويتحمّل أعباءها التاريخية الذين سعو إليها، مناشداً جميع أبناء الشعب بعدم الانجرار وراء أي دعوات لأنصار المؤتمر الوطني الذين يدعون لاستمرار الفتنة بإشعال حرب أهلية على حد وصفه.

وأضاف: خروج قيادات النظام البائد من السجن يؤكد ضلوعهم في تفجير الحرب وطموحهم للعودة للحكم عبر فوهة البندقية، مناشدًا القوات المسلحة والدعم السريع بوقف القتال فوراً حقناً لأرواح السودانيين وتوفير دمائهم لحماية أرض السودان.

وطالب أبناء الوطن في سودان المهجر بالعمل على مطالبة المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الطرفين لوقف إطلاق النار ومراقبته عبر حراك شعبي في السفارات والمنظمات الدولية، وأكد أنه سيعمل مع كل الحادبين على مصلحة الوطن لضمان التواصل مع المجتمع الدولي لتنسيق مجهوداته في دعم خيارات الشعب السوداني.

في وقت ناشد فيه بتوحيد قوى الدولة الحية لتقود العمل التعبوي بالداخل لوقف الحرب وعدم عودة النظام المخلوع، والعمل على تفعيل دور لجان المقاومة ولجان الأحياء لمراقبة أي نشاط تخريبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قادة نظام البشير خارج سجن كوبر.. لكن أين الرئيس المعزول؟ قادة نظام البشير خارج سجن كوبر.. لكن أين الرئيس المعزول؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط