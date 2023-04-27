واشنطن: يجب منع فاغنر من زعزعة استقرار السودان

على الرغم من نفي قوات الدعم السريع في السودان، تواجد أي من عناصر فاغنر العسكرية الروسية في السودان، شددت الولايات المتحدة على ضرورة منع تلك المجموعة الروسية التي يتزعمها يفغين بريغوزين، من زعزعة استقرار السودان

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مسؤولة بالوزارة بحثت مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ضرورة منع الجهات الخارجية، ومن بينها مجموعة "فاغنر" من زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها بمن فيهم السودان.

مخاوف من تواجد فاغنر في السودان

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إنهاء العنف

كما ذكرت الخارجية في بيان اليوم الخميس، أن مساعدة الوزير لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ناقشت أيضا في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش تأثير أعمال العنف في السودان على أمن المنطقة.



وأوضح مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية على تويتر أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الجهود الرامية لإنهاء العنف في السودان والحيلولة دون انتشاره في المنطقة.

فاغنر تنفي

وكانت "فاغنر" نفت، الأسبوع الماضي، تورطها في ما يجري بين الجيش والدعم السريع في السودان، مؤكدة ألا علاقة لها بالمعارك التي تدور في الدولة الإفريقية.

كما أكدت أنها لم تجر اتصالات منذ فترة طويلة برئيس مجلس السيادة، وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أو نائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، حميدتي، اللذين تتصارع قواتهما منذ 15 أبريل الماضي.

وذكرت أن الشركات المرتبطة ببريغوجين، ليس لها مصالح مالية في السودان،معتبرة أن الصراع الجاري شأن داخلي بحت.

في حين أكد دبلوماسيون غربيون بالخرطوم في مارس/آذار 2022، أن فاغنر متورطة في مشاريع عدة لاستخراج الذهب إلى جانب أنشطة أخرى، وهو ما نفاه السودان لاحقاً.

يذكر أن العديد من المراقبين الدوليين، فضلا عن الأمم المتحدة، كانوا أبدوا خشيتهم خلال الفترة الماضية من توسع الصراع العنيف الذي اندلع بين القوتين السودانيتين الكبيرتين قبل 13 يوماً، وتمدده إلى دول الجوار.