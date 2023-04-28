إثيوبيا: شكلنا لجنة وطنية لمتابعة التطورات في السودان

كشف وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أن بلاده شكلت لجنة وطنية لمتابعة تطورات ما يجري في السودان.

وقال اليوم الجمعة إن أديس أبابا تعمل على تسهيل عبور النازحين من السودان عند الحدود.

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فيما لفت في جانب آخر إلى أن الصراع بالسودان سيؤثر على المفاوضات الثلاثية لسد النهضة.

مباحثات مع البرهان ودقلو

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في وقت سابق اليوم أنه أجرى مباحثات هاتفية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بشأن ضرورة تسوية الخلافات بين الجانبين.

وأضاف أبي أحمد في حسابه على تويتر أنه ناقش مع البرهان ودقلو أيضاً ضرورة تحقيق الاستقرار في السودان.

هدنة خامسة

يذكر أن طرفي النزاع في السودان كانا وافقا أمس الخميس على هدنة خامسة لمدة 72 من أجل الإفساح في المجال باستمرار عمليات الإجلاء للرعايا الأجانب من البلاد.

فيما تتسارع الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يمهد للتفاوض وحل الأزمة التي اشتعلت منذ 15 أبريل الماضي بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد.

انتهاكات عدة

إلا أن انتهاكات عدة سجلت اليوم. فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث" باندلاع اشتباكات قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم ومنطقة بحري، وأخرى متقطعة في أم درمان، حيث تتمركز قوات الدعم السريع.

كما أشار إلى أن الجيش نفذ طلعات جوية فوق مقر القيادة العامة بالخرطوم، فيما رد الدعم بإطلاق المضادات الأرضية.