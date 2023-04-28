اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية من رويترز)

إثيوبيا: شكلنا لجنة وطنية لمتابعة التطورات في السودان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أن بلاده شكلت لجنة وطنية لمتابعة تطورات ما يجري في السودان.

وقال اليوم الجمعة إن أديس أبابا تعمل على تسهيل عبور النازحين من السودان عند الحدود.

الجيش السوداني: الآلية الثلاثية والرباعية تبحث التهدئة مع البرهان السودان الجيش السوداني: الآلية الثلاثية والرباعية تبحث التهدئة مع البرهان
مادة اعلانية

فيما لفت في جانب آخر إلى أن الصراع بالسودان سيؤثر على المفاوضات الثلاثية لسد النهضة.

مباحثات مع البرهان ودقلو

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في وقت سابق اليوم أنه أجرى مباحثات هاتفية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بشأن ضرورة تسوية الخلافات بين الجانبين.

وأضاف أبي أحمد في حسابه على تويتر أنه ناقش مع البرهان ودقلو أيضاً ضرورة تحقيق الاستقرار في السودان.

هدنة خامسة

يذكر أن طرفي النزاع في السودان كانا وافقا أمس الخميس على هدنة خامسة لمدة 72 من أجل الإفساح في المجال باستمرار عمليات الإجلاء للرعايا الأجانب من البلاد.

فيما تتسارع الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يمهد للتفاوض وحل الأزمة التي اشتعلت منذ 15 أبريل الماضي بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد.

أعمدة الدخان تتصاعد وسط الاشتباكات في منطقة بحري (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد وسط الاشتباكات في منطقة بحري (رويترز)

انتهاكات عدة

إلا أن انتهاكات عدة سجلت اليوم. فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث" باندلاع اشتباكات قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم ومنطقة بحري، وأخرى متقطعة في أم درمان، حيث تتمركز قوات الدعم السريع.

كما أشار إلى أن الجيش نفذ طلعات جوية فوق مقر القيادة العامة بالخرطوم، فيما رد الدعم بإطلاق المضادات الأرضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عشرات السودانيين يغادرون مصر إلى بلادهم رغم استمرار الاشتباكات.. لماذا؟ عشرات السودانيين يغادرون مصر إلى بلادهم رغم استمرار الاشتباكات.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط