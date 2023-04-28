الجيش السوداني: الآلية الثلاثية والرباعية تبحث التهدئة مع البرهان

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تلقى اتصالات هاتفية من الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، تطرقت إلى الوقوف إلى جانب السودان والتأكيد على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

كما تلقى البرهان أيضا اتصالا من الآلية الرباعية التي تضم السعودية ودولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، حيث أكد الجميع وقوفهم إلى جانب السودان في حل قضاياه وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

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وكان الجيش السوداني أعلن أمس، بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو موافقتهما على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، بمساعٍ أميركية وسعودية.

فيما رحبت السلطات والدول الأجنبية الساعية لإنهاء القتال بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت إلى تنفيذه بالكامل. وفي بيان مشترك، رحب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة) والرباعية (السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة) باستعداد طرفي النزاع "الانخراط في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، جرى التوصل إلى عدة هدن لكن جميعها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.

وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصًا على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة السودانية، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.