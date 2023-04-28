المبعوث الأممي والتعاون الإسلامي يدعوان لاستمرار الهدنة بالسودان

على وقع تواصل الاشتباكات بين الأطراف العسكرية في السودان رغم إعلان الهدنة، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه والمبعوث الأممي فولكر بيرتس على ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية في السودان واستئناف مسار العملية السياسية عبر الحوار.

وذكرت منظمة التعاون الإسلامي عبر حسابها الرسمي على تويتر أن طه أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة برئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان تناول التطورات الدائرة هناك.

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كما قالت المنظمة إن الاتصال تناول أيضا "أهمية المشاورات والتنسيق في إطار الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة"، حيث شدد الجانبان على ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية "وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف مسار العملية السلمية عبر الحوار والتفاوض".

رغم الهدنة.. الضربات متواصلة

يأتي ذلك، فيما تتواصل الاشتباكات بين كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة بحري المجاورة على الرغم من اتفاق الطرفين على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة.

يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، جرى التوصل إلى عدة هدن لكن جميعها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.

وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصًا على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة السودانية، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.

فيما نزح الآلاف من الخرطوم والمناطق المحيطة بها إلى ولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.