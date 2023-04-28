الهلال الأحمر السوداني: الجثث بالخرطوم كثيرة ولا يمكن تغطيتها

مع تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم الإعلان عن هدنة، أكد المسؤول الإعلامي للهلال الأحمر السوداني أسامة أبو بكر، اليوم الجمعة، أن الجثث في الخرطوم كثيرة ولا يمكن تغطيتها لأن مساحة العاصمة وعدد سكانها ضخم جدا يصل إلى 10 ملايين نسمة من المواطنين.

كما قال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، "نحتاج إلى ضمانات أمنية كبيرة من طرفي الصراع لحماية حركة متطوعينا من أجل إخلاء الجرحى ونقل الجثث في العاصمة خلال وقوع الاشتباكات".

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وتابع "نسقنا لتبادل الجثث بين الجيش والدعم السريع"، موضحاً أن الهلال جهة محايدة يتواصل مع طرفي الصراع لمساعدة المصابين والضحايا.

وقال أيضاً "نعاني من نقص حاد من المواد الطبية حتى في غرف الطوارئ"، مبيناً أن الهلال الأحمر ينسق إنسانيا مع طرفي الصراع خلال الأزمة.

إلى ذلك، أكد أبو بكر أن الهلال الأحمر السوداني لم يستفد كثيرا من أي هدنة حتى الآن، مضيفاً "نأمل أن يتم التوافق على هدنة طويلة".

وبين أن الخطورة متفاوتة بين المناطق بحسب الاشتباكات والعمليات العسكرية بين الطرفين.

يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، جرى التوصل إلى عدة هدن لكن جميعها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.

وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصًا على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة السودانية، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.