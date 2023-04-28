بالصور.. الطائرة التركية المصابة في وادي سيدنا بالسودان

بعد اتهامه قوات الدعم السريع باستهداف طائرة إجلاء تركية في قاعدة وادي سيدنا قرب الخرطوم، نشر الجيش السوداني صوراً للطائرة.

وأظهرت تلك الصور التي نشرها على حسابه في فيسبوك، اليوم الجمعة، رصاصات اخترقت على ما يبدو أحد جناحيها.

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فيما لم تظهر أضرار أخرى كبيرة.

بدورها أكدت وزارة الدفاع التركية تعرض طائرة من طراز "سي - 130" تابعة لقواتها الجوية في السودان إلى إطلاق نار، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات نتيجة للحادثة.

كما أوضحت أن الطائرة نفذت هبوطاً آمنا، ولم تقع إصابات بين العساكر".

في المقابل، نفت قوات الدعم السريع ببيان لاحق مهاجمة الطائرة، معتبرة أن الجيش يروج وينشر الأكاذيب والادعاءات للتغطية على تصرفاته وأفعاله.

وأكدت أن قواتها ملتزمة بشكل صارم بالهدنة الإنسانية، وألا صحة لاستهدافها أي طائرة في سماء وادي سيدنا بأم درمان، موضحة أن المنطقة لا تقع تحت سيطرتها وليس لديها في محيطها أي مواقع.

يشار إلى أن هذا القتال العنيف الذي انطلق منذ 15 أبريل الجاري، دفع معظم الدول الغربية إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجلت عدة دول مواطنيها جواً وبحراً، بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم براً.

فيما كانت السعودية في طليعة البلدان التي أجلت مواطنيها، فضلاً عن رعايا دول أجنبية، إذ تمكنت حتى الآن من نقل 2796 شخصاً من 78 جنسية، بحسب آخر إحصاء لوزارة الخارجية.