بريطانيا: أولويتنا القصوى تقديم المساعدات الطبية للسودان

أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وود وارد، اليوم الجمعة، أن أولوية بريطانيا القصوى تقديم المساعدات الطبية للسودان.

مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة لـــ #العربية: أولويتنا القصوى تقديم المساعدات الطبية لــ #السودان pic.twitter.com/WlZ98G430D — العربية (@AlArabiya) April 28, 2023

وأضافت في مقابلة مع برنامج "الشارع الدبلوماسي" على شاشة "العربية" أن وجود قوات فاغنر بالسودان غير مرحب به بالنسبة لبريطانيا، مشيرة إلى تواصل لندن مع طرفي الصراع: "نتواصل مع طرفي الصراع لوقف إطلاق النار".

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"حلول لوقف النار"

كما أضافت أن بريطانيا تعمل على بحث حلول لوقف النار في السودان، لافتة إلى أن طرفي النزاع لا يلتزمان بالهدنة.

في الأثناء، حذرت نقابة أطباء السودان من انهيار وشيك للنظام الصحي في البلاد وقالت إن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة "واحدا تلو الآخر".

"التهديد بالإغلاق التام"

وأوضحت النقابة في بيان أن توالي خروج المرافق الصحية عن الخدمة يهدد بالإغلاق التام "في ظل تواصل العمليات العسكرية والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار".

كما أوضحت أن هناك نقصا حادا في الأدوات الطبية وصعوبة في وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات، مع عدم وجود ممرات آمنة للإسعاف، "واستمرار احتلال المستشفيات بواسطة مليشيات الدعم السريع، واستباحة واستهداف كل من طرفي النزاع للمنشآت الصحية".

قتلى بالمئات وهدن فاشلة

يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، جرى التوصل إلى عدة هدن لكن جميعها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.

وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصًا على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة السودانية، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.