شاهد عناصر بزي الدعم السريع يفتشون مارة.. ويصادرون أموالاً

فيما اتهم حزب الأمة السوداني قوات الدعم السريع باقتحام منزل رئيسه، مبارك الفاضل، والعبث فيه، أظهرت مقاطع مصورة عناصر مسلحة ترتدي زي الدعم، توقف المارة وتبتزهم.

عناصر بزي الدعم السريع تفتش الركاي

فقد انتشر فيديو خلال الساعات الماضية لقوات الدعم السريع تجري عمليات تفتيش للركاب المسافرين من الخرطوم إلى مناطق آمنة، بعد إنزالهم من الباصات. وقال بعض الركاب الظاهرين في المقطع إنه جرى ابتزازهم للتنازل عن بعض ما لديهم من أموال أو مصادرتها بالكامل.

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وكان عدد من السكان المدنيين في العاصمة السودانية الخرطوم أشاروا في تصريحات سابقة لصحيفة نيويورك تايمز إلى أنهم يتفاوضون مع قوات الدعم السريع عند نقاط التفتيش من أجل الحصول على ممر آمن للعبور، ويتشاركون معهم الطعام والماء.

فيما أشارت دانيا العتباني، التي تعيش في الخرطوم، إلى أن لا أحد يقود هذه العناصر و"أنهم يفعلون ما يريدون"، معتبرة أن الأمر خطير وفوضوي.

وتتمركز تلك القوات التي تتصارع من أسبوعين مع الجيش، وسط المدينة والمناطق المحيطة بها، إلى جانب أجزاء من أم درمان، كما تتواجد في المناطق السكنية. في حين يتواجد الجيش في أماكن أبعد، ويتحكم في الدخول والخروج من العاصمة.

يشار إلى أنه سبق لقوات الدعم السريع أن نفت مراراً في السابق تورطها في أي أعمال سلب أو نهب شهدتها العاصمة ومناطق أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، لافتة إلى أن بعض العناصر يرتدون زيها من أجل إلقاء المسؤولية عليها.

في حين اتهم الجيش الدعم السريع بانتهاك البيوت والمحال، وسرقة العديد من المناطق.

ومنذ انطلاق المعارك في 15 أبريل الماضي، يتبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات، فيما أسفر القتال حتى الآن عن مقتل نحو 500 مدني.