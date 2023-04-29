برنامج الغذاء العالمي: الوضع الإنساني بالسودان أصبح كارثياً
مع تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم إعلان الهدنة، كشف برنامج الغذاء العالمي، اليوم السبت، أن الوضع الإنساني في السودان أصبح كارثياً.
كما قالت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الغذاء العالمي، عبير عطيفة لـ "العربية/الحدث"، "قلقون جدا من الوضع الإنساني في السودان".
وبينت عطيفة أن لا إحصائية دقيقة عن أعداد اللاجئين أو النازحين من السودان، هرباً من النزاع في البلاد.
وتابعت "يجب وقف النار في السودان لتجنب أن يصبح الوضع أسوأ".
برنامج الغذاء العالمي لــ #العربية: الوضع الإنساني في #السودان أصبح كارثيا pic.twitter.com/8xUEe6N9C7— العربية (@AlArabiya) April 29, 2023
يذكر أن الجيش والدعم السريع كانا أعلنا سابقاً الموافقة على هدنة بدأت منتصف ليل الخميس، على أن تمتد لمدة 72 ساعة، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها لتتواصل الاشتباكات بين الطرفين.
ومنذ اندلاع القتال بين الجانبين في 15 أبريل، جرى التوصل إلى 5 هدن لكنها فشلت في الثبات، وتخللها العديد من الانتهاكات.
كما أسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 500 شخص على الأقل وجرح الآلاف، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.
فيما نزح الآلاف من الخرطوم والمناطق المحيطة بها إلى ولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.
-
اشتباكات عنيفة في جسر حلفايا بالخرطوم.. وانفجارات تهز أم درمانرغم الهدنة المعلنة، فقد تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان، السبت، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.كما أفاد مراسل ... السودان
-
الدعم السريع: مشاركة الشرطة لصالح الجيش توسيع لدائرة الحرببعد نزول قوات شرطة الاحتياطي المركزي السوداني في الخرطوم، حذرت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، من هذه الخطوة.وقالت في بيان، إن مشاركة الشرطة بالمعارك ... السودان
-
لاعتبارات أمنية.. مصر توقف الإجلاء من وادي سيدنا بالسودانأعلنت كل من مصر وأميركا وبريطانيا، اليوم السبت، إيقاف عمليات إجلاء المواطنين من مطار قاعدة وادي سيدنا قرب العاصمة السودانية الخرطوم لأسباب أمنية.وأكدت ... السودان