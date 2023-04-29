لضبط الأمن.. قوات الشرطة السودانية تنتشر في الخرطوم

فيما يتواصل إطلاق النار وقذائف المدفعية الثقيلة، في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، أظهرت صور انتشار قوات الشرطة السودانية في ولايات العاصمة لضبط الأمن في البلاد.
صور انتشار قوات الأمن السودانية في ولايات #الخرطوم لضبط الأمن #العربية#السودان pic.twitter.com/tbNiP1lxj3— العربية (@AlArabiya) April 29, 2023
كما بينت لقطات فيديو ترحيب مواطنين سودانيين بنزول قوات شرطة الاحتياطي المركزي وسط منطقة السوق المركزية في الخرطوم.
لقطات فيديو تظهر ترحيب مواطنين سودانيين بنزول قوات شرطة الاحتياطي المركزي وسط منطقة السوق المركزي في العاصمة #الخرطوم#السودان#العربية pic.twitter.com/RjqIvE6mqC— العربية (@AlArabiya) April 29, 2023
وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن هناك اشتباكات محدودة في المنطقة الصناعية بالخرطوم ومدينة بحري رغم إعلان الهدنة.
وفي وقت سابق اندلع قتال في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم بالأسلحة الثقيلة، وسط تصاعد لأعمدة الدخان شمال العاصمة.
وكان طرفا النزاع أعلنا سابقا الموافقة على هدنة بدأت منتصف ليل الخميس، على أن تمتد لمدة 72 ساعة، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.
صور لقوات عسكرية تستعد للدخول إلى #الخرطوم مع استمرار عمليات الإجلاء من العاصمة#السودان— العربية (@AlArabiya) April 29, 2023
#العربية pic.twitter.com/gVrLcZv87v
عدد القتلى يرتفع
إلى ذلك، ارتفع عدد القتلى المدنيين جراء القتال، السبت، إلى 411 بحسب نقابة أطباء السودان التي تتابع حصيلة القتلى والجرحى.
وأضافت النقابة أن القتال أسفر أيضا عن إصابة 2023 مدنيا آخرين حتى الآن.
وتحولت الخرطوم، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 5 ملايين نسمة، إلى جبهة قتال بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، والفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يقود قوات الدعم السريع ما دفع دول العالم إلى إجلاء موظفيها الدبلوماسيين ورعاياها بينما يفر آلاف السودانيين عبر الحدود إلى تشاد ومصر.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 20 ألف لاجئ - معظمهم من النساء والأطفال - عبروا الحدود الغربية للسودان إلى تشاد، البلد الذي يكافح من أجل الاستقرار في أعقاب الانقلاب الذي شهده قبل عامين.
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