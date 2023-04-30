الجيش السوداني: أرتال الدعم السريع تتحرك إلى الخرطوم وتنتهك الهدنة

أعلن الجيش السوداني عن تدمير أرتال للدعم السريع في مناطق جنوب الزريبة والمويلح فجر اليوم الأحد، لافتاً إلى الاستمرار في تهيئة الظروف المناسبة لنزول الشرطة تدريجيا إلى الشوارع.

وقال في بيان له إنه يستمر رصد تحركات أرتال قوات الدعم السريع المتحركة من الغرب إلى العاصمة الخرطوم، مما يؤكد استمرار العدو في انتهاك الهدنة المعلنة، حيث تم تدمير هذه الأرتال فجر اليوم في مناطق جنوب الزريبة والمويلح، كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشه كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات.

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وأضاف أن المتمردين حولوا مستشفى شرق النيل إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات والاستمرار في العمل العدائي بعد إخلائه من المرضى بما فيها الحالات الحرجة بالعناية المكثفة.

كما أكد على استمرار القصف العشوائي بالبلاد ونهب الممتلكات بما فيها البنوك ومنازل المواطنين.

وأشار الجيش في البيان إلى تواصل عمليات إجلاء رعايا الدول من قاعدة وادي سيدنا التي لا تواجهها أي مهددات حاليا ولا يتوقع أن تتأثر بأي مهددات، مشدداً على الاستمرار في رصد تحركات المتمردين في كل شبر بالبلاد والتصدي لها بقوة وإحباطها.