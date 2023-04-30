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التقى معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بسعادة السفير دفع الله الحاج علي، وكيل وزارة الخارجية في جمهورية السودان والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان لدول الجوار والاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
من لقاء البديوي بالسفير الحاج علي
السودان

"التعاون الخليجي": نحرص على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدعو خلال لقائه مبعوث البرهان لتغليب مصلحة السودان الوطنية

العربية.نت
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التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بالسفير دفع الله الحاج علي، وكيل وزارة الخارجية السودانية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان لدول الجوار والاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة بالرياض.

ودعا البديوي إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه. وأكد حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة كافة التحديات لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.

من لقاء البديوي بالسفير الحاج علي
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  • من لقاء البديوي بالسفير الحاج علي
  • من لقاء البديوي بالسفير الحاج علي
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من لقاء البديوي بالسفير الحاج علي
من لقاء البديوي بالسفير الحاج علي
من لقاء البديوي بالسفير الحاج علي
من لقاء البديوي بالسفير الحاج علي
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وأشاد بالدور الإنساني الذي اضطلعت به السعودية وكافة دول المجلس في الأزمة الحالية في السودان، كما نوه بجهود الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، وكافة الجهود الدولية والإقليمية بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد استقبل اليوم في مقر الوزارة بالرياض السفير دفع الله الحاج علي.

وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في السودان، حيث أكد وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه.

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