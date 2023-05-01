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عبد الفتاح البرهان (أرشيفية من فرانس برس)
عبد الفتاح البرهان (أرشيفية من فرانس برس)
السودان

الجيش السوداني ينشر صوراً من أحد مراكز القيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان

قال الجيش السوداني، الأحد، إن هناك تحركات لقوات الدعم السريع باتجاه الخرطوم رغم الهدنة

دبي - قناة العربية
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نشرت القوات المسلحة السودانية لقطات لاجتماع قادة عسكريين برئاسة عبدالفتاح البرهان في أحد مراكز القيادة.

وقالت القوات المسلحة السودانية، فجر اليوم الاثنين، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، إن "القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قام بالإشراف على سير العمليات العسكرية ضد ميليشيا الدعم السريع في السودان".

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وقال الجيش السوداني، الأحد، إن هناك تحركات لقوات الدعم السريع باتجاه الخرطوم رغم الهدنة.

وفي موجز لها حول الموقف العملياتي اليوم، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: "رصدنا مستمر لتحركات العدو، واستدعاؤه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدا".

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