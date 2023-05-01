اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أميركا تعلن إجلاء مئات من مواطنيها من السودان (رويترز)
السودان

الولايات المتحدة تجلي نحو 1000 أميركي من السودان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إن المواطنين الأميركيين وغيرهم ممن يحق لهم اللحاق بالقافلة سيتجهون إلى السعودية، حيث يتمركز أفراد لتيسير السفر في حالات الطوارئ

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، (الأحد) أن واشنطن، وشركاءها متعددي الجنسيات، ساعدوا نحو 1000 أميركي على مغادرة السودان، منذ اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إن المواطنين الأميركيين وغيرهم ممن يحق لهم اللحاق بالقافلة سيتجهون إلى السعودية، حيث يتمركز أفراد لتيسير السفر في حالات الطوارئ.

مادة اعلانية

وفي وقت سابق (الأحد)، أعلن طرفا النزاع المسلح في السودان، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، تمديد أجل الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتباراً من منتصف الليل، وذلك بهدف فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين.

وقُتل مئات وأصيب آلاف في السودان منذ 15 أبريل (نيسان) عندما اشتعل فتيل صراع قديم على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دارفور قد تدفع ثمن اشتباكات الخرطوم.. كيف؟ دارفور قد تدفع ثمن اشتباكات الخرطوم.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط