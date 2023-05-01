الولايات المتحدة تجلي نحو 1000 أميركي من السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، (الأحد) أن واشنطن، وشركاءها متعددي الجنسيات، ساعدوا نحو 1000 أميركي على مغادرة السودان، منذ اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إن المواطنين الأميركيين وغيرهم ممن يحق لهم اللحاق بالقافلة سيتجهون إلى السعودية، حيث يتمركز أفراد لتيسير السفر في حالات الطوارئ.

مباشر من #العربية | الجيش السوداني: دمرنا أرتالا عسكرية للدعم السريع في عدة مدن..وعمليات الإجلاء مستمرة https://t.co/qhNBDX4zmo — العربية (@AlArabiya) April 30, 2023

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وفي وقت سابق (الأحد)، أعلن طرفا النزاع المسلح في السودان، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، تمديد أجل الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتباراً من منتصف الليل، وذلك بهدف فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين.

وقُتل مئات وأصيب آلاف في السودان منذ 15 أبريل (نيسان) عندما اشتعل فتيل صراع قديم على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.