سفينة عسكرية أميركية تصل جدة من السودان وعلى متنها 308 أشخاص
الأشخاص القادمون من السودان يتوزعون على 16 جنسية
وصلت سفينة عسكرية أميركية، الاثنين، إلى ميناء جدة السعودي، قادمة من السودان، وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية.
مراسل العربية هاني الصفيان : 26 سفينة إجلاء وصلت إلى جدة قادمة من السودان حتى الآن#العربية pic.twitter.com/VHVe8yf0Ca— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2023
وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن 26 سفينة إجلاء وصلت إلى جدة قادمة من السودان حتى الآن، فيما وصلت 49 رحلة إجلاء جوية من بورتسودان إلى جدة.
إسعاف ميناء #جدة الإسلامي يستعد لنقل 3 حالات طبية من على متن السفينة الأميركية القادمة من #السودان@H_alsufayan pic.twitter.com/5c0WUcUbXy— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2023
والأحد، أعلنت وزارة الخارجية السعودية إجلاء 45 مواطناً سعودياً عبر طائرة تابعة للقوات الجوية من السودان إلى جدة.
مراسل العربية هاني الصفيان : 49 رحلة إجلاء جوية من بورتسودان وصلت إلى جدة #العربية pic.twitter.com/eVRZkuFxIt— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2023
وذكرت الخارجية السعودية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان وصل إلى 5197، بينهم 184 سعودياً.
وأوضحت أن المملكة أجلت من السودان 5013 شخصاً ينتمون إلى 100 دولة.
وصباح الأحد، شهدت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة، وصول 45 مواطناً سعودياً، و36 شخصاً من الجنسية الباكستانية، تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.
كما وصلت سفينة "الدرعية" إلى مدينة جدة، وعلى متنها 52 شخصاً من سلطنة عمان وباكستان والولايات المتحدة ونيبال.
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