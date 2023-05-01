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سفينة أميركية تصل جدة من السودان
السفينة الأميركية في جدة
السودان

سفينة عسكرية أميركية تصل جدة من السودان وعلى متنها 308 أشخاص

الأشخاص القادمون من السودان يتوزعون على 16 جنسية

قناة العربية
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وصلت سفينة عسكرية أميركية، الاثنين، إلى ميناء جدة السعودي، قادمة من السودان، وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن 26 سفينة إجلاء وصلت إلى جدة قادمة من السودان حتى الآن، فيما وصلت 49 رحلة إجلاء جوية من بورتسودان إلى جدة.

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والأحد، أعلنت وزارة الخارجية السعودية إجلاء 45 مواطناً سعودياً عبر طائرة تابعة للقوات الجوية من السودان إلى جدة.

وذكرت الخارجية السعودية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان وصل إلى 5197، بينهم 184 سعودياً.

وأوضحت أن المملكة أجلت من السودان 5013 شخصاً ينتمون إلى 100 دولة.

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وصباح الأحد، شهدت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة، وصول 45 مواطناً سعودياً، و36 شخصاً من الجنسية الباكستانية، تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.

كما وصلت سفينة "الدرعية" إلى مدينة جدة، وعلى متنها 52 شخصاً من سلطنة عمان وباكستان والولايات المتحدة ونيبال.

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