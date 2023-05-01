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نزوح أعداد كبيرة من السودانيين إلى إقليم #دارفور بسبب استمرار الاشتباكات في #الخرطوم #السودان #العربية
من صور النزوج في السودان
السودان

وضع "غير مسبوق".. غوتيريس يبعث مسؤولا كبيرا إلى السودان

وأعلن المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك اليوم الأحد، في بيان: "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"

العربية.نت، وكالات
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قرّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إيفادا فوريا لمسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن غريفيث إلى المنطقة، في ضوء وضع "غير مسبوق" في السودان حيث تستمر المواجهات.

وأعلن المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك اليوم الأحد، في بيان: "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"، مبديا "قلقه الكبير" وداعيا "جميع الأطراف" إلى حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق المعارك.

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وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أعلنت القوات المسلحة السودانية موافقتها على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية.

كما أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أيضا الموافقة على تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

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