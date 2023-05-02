اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السودان.. مواجهات عنيفة بين قوات من الجيش والدعم السريع في منطقة الجنينة غرب دارفور
أرشيفية
خاص

السودان.. طرفا الصراع في الجنينة بدارفور يوقعان على وثيقة لوقف الأعمال العدائية

ومنذ الاثنين الماضي، قتل حوالي 100 شخص في غرب دارفور، بحسب الأمم المتحدة

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفاد مراسل العربية في السودان نقلا عن مصادر خاصة الثلاثاء بتوقيع أطراف الصراع في الجنينة بدارفور على وثيقة لوقف الأعمال العدائية.

ويعاني إقليم دارفور، الواقع غرب السودان، من أزمة إنسانية ومجتمعية خلفتها اشتباكات حادة بين قبائل محلية متناحرة في بعض المناطق، وبين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق أخرى، مما يعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الدامية التي شهدها الإقليم عام 2003، وتسببت في مقتل الآلاف ونزوح ملايين.

مادة اعلانية

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القتال في إقليم دارفور بأنه "مروع"، وقال "المجتمع ينهار، ونرى القبائل تحاول الآن تسليح نفسها".

ومنذ الاثنين الماضي، قتل حوالي 100 شخص في غرب دارفور، بحسب الأمم المتحدة.

كما تتزايد أعمال النهب والتدمير وإضرام الحرائق، بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن نائب مدير منظمة أطباء بلا حدود في السودان، سيلفان بيرون.

مخاوف من حرب بيولوجية محتملة في السودان تهدد المنطقة والعالم فيديو العربية مخاوف من حرب بيولوجية محتملة في السودان تهدد المنطقة والعالم

وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى "تسبب الصراع القبلي المسلح" في تدمير مستشفى الجنينة الرئيسي، وإتلاف ما بها من ممتلكات وعربات وأجهزة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وول ستريت جورنال: الصين بصدد إضافة قيود جديدة على مشاركة البيانات التجارية وول ستريت جورنال: الصين بصدد إضافة قيود جديدة على مشاركة البيانات التجارية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط