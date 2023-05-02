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صورة أرشيفية لسفينة إجلاء رعايا دول من السودان في جدة - رويترز

تم إجلاؤهم من السودان.. سفينة سعودية تصل لجدة على متنها 91 أميركياً

الخارجية السعودية: عدد من تم إجلاؤهم من السودان 5629 شخصا من 102 جنسية

دبي - العربية.نت
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فيما تواصل السعودية، جهودها في إجلاء رعايا الدول من السودان، وصلت سفينة جلالة الملك "الرياض" التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية إلى جدة.

وأفاد مراسل "العربية/الحدث، أن السفينة وصلت إلى عروس البحر الأحمر وعلى متنها 220 شخصاً من 5 جنسيات من ضمنهم 14 مواطناً سعودياً وقرابة 91 مواطنا أميركيا وثلاثة كنديين وآخرون من جنوب السودان واليمن.

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من جانبها، أعلنت الخارجية الأميركية أن قنصلية الولايات المتحدة في جدة استقبلت أكثر من 350 أميركياً من القادمين من السودان.

وأمس الاثنين، وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة سفينة جلالة الملك "أبها"، وعلى متنها 41 مواطنًا سعوديًّا، و171 شخصًا من الدول الآتية: (أفغانستان، الفلبين، جزر القمر، سريلانكا، أوكرانيا، مدغشقر، المملكة المتحدة، سوريا والولايات المتحدة الأميركية).

كما حرصت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

وبذلك يصل إجمالي مَن تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 أشخاص، ينتمون لـ 102 جنسية بينهم 239 مواطنا سعوديا، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عبر حسابها في "تويتر".

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من القيادة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى السعودية.

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