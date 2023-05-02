تم إجلاؤهم من السودان.. سفينة سعودية تصل لجدة على متنها 91 أميركياً

فيما تواصل السعودية، جهودها في إجلاء رعايا الدول من السودان، وصلت سفينة جلالة الملك "الرياض" التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية إلى جدة.

وأفاد مراسل "العربية/الحدث، أن السفينة وصلت إلى عروس البحر الأحمر وعلى متنها 220 شخصاً من 5 جنسيات من ضمنهم 14 مواطناً سعودياً وقرابة 91 مواطنا أميركيا وثلاثة كنديين وآخرون من جنوب السودان واليمن.

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من جانبها، أعلنت الخارجية الأميركية أن قنصلية الولايات المتحدة في جدة استقبلت أكثر من 350 أميركياً من القادمين من السودان.

وأمس الاثنين، وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة سفينة جلالة الملك "أبها"، وعلى متنها 41 مواطنًا سعوديًّا، و171 شخصًا من الدول الآتية: (أفغانستان، الفلبين، جزر القمر، سريلانكا، أوكرانيا، مدغشقر، المملكة المتحدة، سوريا والولايات المتحدة الأميركية).

كما حرصت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، وصل اليوم عبر سفينة جلالة الملك "الرياض" إلى جدة 14 مواطناً سعودياً، و 206 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة



#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/vZxsWzulvu — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 2, 2023

وبذلك يصل إجمالي مَن تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 أشخاص، ينتمون لـ 102 جنسية بينهم 239 مواطنا سعوديا، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عبر حسابها في "تويتر".

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من القيادة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى السعودية.