لمدة شهر.. ولايتا البحر الأحمر وسنار بالسودان تعلنان الطوارئ

أعلنت ولايتا البحر الأحمر وسنار السودانيتان اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ لمدة شهر.

وكانت وكالة أنباء السودان ذكرت في وقت سابق، أن ولاية البحر الأحمر أعلنت أن حالة الطوارئ ستكون سارية اعتباراً من يوم أمس، وقالت في وقت لاحق إن سنار هي الأخرى أعلنت حالة الطوارئ لمدة مماثلة.

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وكان والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج قد أصدر أمرا بحظر نقل السلع الاستراتيجية خارج حدود الولاية، إلا بموافقة الجهات المختصة، ومنع احتكارها أو نقلها بطريقة غير مشروعة، أو إخفائها أو تخزينها من أجل التكسب.

منع احتكار السلع

كما أن والي سنار المكلف إبراهيم النور أمر أيضا بمنع احتكار سلع من بينها الغازولين والبنزين والغاز والسكر والدقيق (الطحين) والخبز وزيت الطعام، ونقلها وتداولها وتخزينها وتحديد أسعارها "والتعامل فيها خارج الأطر القانونية".

وبموجب القرار، لا يجوز نقل أي من تلك السلع إلا بعد الحصول على تصديق من السلطات المختصة بالولاية.

واتخذت ولايات سودانية أخرى إجراءات مماثلة لمواجهة تداعيات القتال العنيف الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، والذي أوقع مئات الضحايا.

يشار إلى أن المعارك التي تفجرت منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، كانت طالت العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى مدن وولايات أخرى، كما تمددت إلى إقليم دارفور.

وقد أسفر القتال حتى الآن عن مقتل نحو 500 شخص على الأقل وجرح 5000، لكن قد يكون عدد الضحايا أكثر من ذلك نتيجة القتال المستمر.