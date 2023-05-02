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من عملية إجلاء رعايا الولايات المتحدة من السودان - رويترز
من عملية إجلاء رعايا الولايات المتحدة من السودان - رويترز
السودان

واشنطن: الوضع على الأرض في السودان متقلب ولا يسمح بعمليات إجلاء جديدة

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا

العربية.نت، وكالات
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قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن "1000 أميركي غادروا السودان منذ بداية الصراع منتصف شهر أبريل".

وأضاف البيت الأبيض، في بيان له، "نشرنا طائرات مراقبة لحماية إجلاء الأميركيين من السودان والوضع حاليا لا يسمح بعمليات إجلاء جديدة".

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وتابع: "نتشارك مع حلفائنا المعلومات الاستخبارية حول الصراع في السودان"، مؤكدا أنه "سيواصل الاتصالات مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف الأعمال العدائية على الفور ودون شروط".

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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